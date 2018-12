Es ist ein etwas anderer Rückblick aufs Jahr 2018. Bei dem Rätsel der SÜDKURIER-Lokalredaktion Singen/Hegau kann man testen, was von den lokalen Nachrichten des Jahres im Gedächtnis haften geblieben es. Es gibt insgesamt 22 Fragestellungen, aus denen sich am Ende aus den richtigen Antworten ein Lösungssatz ergibt. Die Serie besteht aus vier Teilen. Teil I, II und III sind bereits im Netz.

Hier nun der vierte und letzte Teil. Übrigens: Wer den Lösungssatz herausbekommt, kann an einer Verlosungsaktion teilnehmen – darunter ein Wochenende zu Zweit in den Schweizer Alpen.

16 von sechs Lösungsbuchstaben stehen fest und für alle, die bisher immer richtig mit den Antworten lagen, dürfte der letzte Rätselteil lediglich eine Bestätigung des bereits ahnbaren Lösungssatzes sein. Gestartet wird heute mit einer Frage zu dem augenfälligsten Ereignis des Jahres in der Singener Innenstadt – dem Beginn des Cano-Baus. Alle Welt spricht darüber, aber was eigentlich bedeutet der Begriff?

Was bedeutet Cano?

Steht Cano als Abkürzung für C(enter) A(m) N(euen) B(usbahnhof)? (Lösungsbuchstabe: A)

Oder würdigt die Hamburger Investoren-Familie Otto mit der Bezeichnung ihrer zahlreichen Einkaufscenter die Gründer des Familien-Imperiums, wobei CANO für die Initialen des Großonkels C(aesar) N(orbert) A(ndreas) O(tto) steht? (Lösungsbuchstabe: X)

Stimmt beides nicht, weil mit dem Namen CANO sowohl eine Verbindung zur Landschaft (vulcano) als auch zur Stadt Singen (von lateinisch canere = singen, besingen) geschaffen werden soll? (Lösungsbuchstabe: U)

Der Buchstabe gehört ins Feld mit der Nummer 20.

Harter Wettbewerb um Grundstücke

Wissenswert beim Rückblick auf das Jahr 2018 ist eine Entscheidung des Singener Gemeinderats, wie künftig bei der Vergabe von Baugrundstücken vorgegangen werden soll. Welches der drei Kriterien soll dabei keine Rolle spielen?

Das ehrenamtliche Engagement eines Bewerbers? (Lösungsbuchstabe: I)

Der Familienstand? (Lösungsbuchstabe: S)

Oder die Länge der Ortsansässigkeit? (Lösungsbuchstabe: A)

Das entsprechende Feld zum Buchstaben hat die Nummer 10.

Originelles Männerquartett

Was Wolfgang Streit, Franz Gartmaier sowie Armin und Marvin Buchegger aus Steißlingen im Jahr 2018 unternommen haben, ist irgendwie albern – und zugleich ein schönes Beispiel für Originalität.

Das Quartett ist mit Mauleseln in zwei Wochen von Steißlingen nach Prag gewandert. (Lösungsbuchstabe: H)

Das ist richtig, nur der Zielort war nicht Prag, sondern Hartenholm bei Hamburg. (Lösungsbuchstabe: B)

Auch darin steckt ein Fünkchen Wahrheit, jedoch ritt das Quartett nicht mit Mauleseln in den Norden, sondern fuhr mit einem Traktorgespann. (Lösungsbuchstabe: U)

Der Buchstabe gehört diesmal ins Feld mit der Nummer 16.

Zwei Pensionierungen

Jetzt geht's um einige Persönlichkeiten in der Region. Welcher der drei Genannten ging 2018 nicht in Pension?

Klaus Schramm (ArbeitsagenturSingen) – (Lösungsbuchstabe: M)

Thomas Krebs (PolizeiSingen) – (Lösungsbuchstabe: N)

Udo Engelhardt (AWO) – (Lösungsbuchstabe: G)

Der Buchstabe ist im Feld 6 einzutragen.

Fällung von 700 Eschen

Die Nachricht des Landratsamtes wird zu Beginn des Jahres 2019 noch für einige Aufregung sorgen, denn am Hohentwiel werden rund 700 Eschen gefällt. Warum?

Die Bäume sind wegen des Befalls eines aus Ostasien eingeschleppten Pilzes nicht zu retten. (Buchstabe: A)

Mit der Aktion soll der explosionsartigen Vermehrung von Waschbären entgegen gewirkt werden. (Buchstabe: W)

Das Landratsamt braucht das Geld aus dem Holzverkauf. (Buchstabe: L)

Diesmal gehört der Buchstabe ins Feld mit der Nummer 15.

Die noble Tat der Karin Schädler

Letzte Frage: Was eigentlich ist unser letzter Wille? Karin Schädler aus Engen entschied sich für eine Stiftung, die der Förderung von Bildung und Kultur in Engen und Mühlhausen-Ehingen dienen wird. Wie viel spendete die Frau?

2,5 Millionen Euro? (Buchstabe: T)

4,5 Millionen Euro? (Buchstabe: C)

6,5 Millionen Euro? (Buchstabe: I)

Das letzte freie Grafikfeld ist das mit der Nummer 2.

Die Gewinne (in Klammern die Sponsoren): Ein Wochenende in den Schweizer Alpen für zwei Personen mit einer Glacier-Express-Fahrt als Höhepunkt (Reisebüro Growe); ein einstündiger Rundflug über den Hegau für eine Person (Segelfluggruppe Binningen); drei Mal zwei Freilkarten für die Show "A Tribute to the Blues Brothers" am 1. April (Stadthalle Singen); drei Mal zwei Freikarten für eine der Eigenproduktionen des Singener Theaters Färbe (Die Färbe)