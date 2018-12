Es ist ein etwas anderer Rückblick aufs Jahr 2018. Bei dem Rätsel der SÜDKURIER-Lokalredaktion Singen/Hegau kann man testen, was von den lokalen Nachrichten des Jahres im Gedächtnis haften geblieben es. Es gibt bei diesem Rätsel insgesamt 22 Fragestellungen, aus denen sich am Ende aus den richtigen Antworten ein Lösungssatz ergibt. Die Serie besteht aus vier Teilen. Teil I finden Sie hier, die beiden letzten Teile folgen in den nächsten Tagen. Übrigens: Wer den Lösungssatz herausbekommt, kann an einer Verlosungsaktion teilnehmen – darunter ein Wochenende zu Zweit in den Schweizer Alpen.

Zum Auftakt der zweiten Runde gibt's wie gestern eine kinderleichte Aufgabe, aber der spielerische Charakter wird etwas komplexer. Ein Tipp für alle, die auf Nummer sicher gehen wollen: Übers Internet (www.suedkurier.de) lassen sich die Antworten recherchieren.

Seit wann gibt's die Sichelhenke?

Die Bohlinger Sichelhenke ist längst eine Institution unter den Großveranstaltungen der Region. Die Frage: Wie alt ist man heute, wenn man die Auftaktveranstaltung im Alter von 20 Jahren erlebt hat?

70 Jahre? (Lösungsbuchstabe: Z)

60 Jahre? (Lösungsbuchstabe: H)

Oder sogar 80 Jahre? (Lösungsbuchstabe: T)

Der Lösungsbuchstabe ist im Grafikfeld mit der Nummer 22 einzutragen.

Neue Gruppe namens ZWAR

Im vergangenen Jahr hat sich in Singen eine neue Gruppierung mit dem Namen ZWAR gebildet. Was verbirgt sich hinter dem Kürzel?

Steht es für "Zweckgemeinschaft Angst-Räume", die sich um Korrektive bei der zunehmenden Verdichtung der Singener Innenstadt bemüht und der die Neugestaltung des Kreuzenstein-Platzes zu einem sozialen Treffpunkt mit hoher Aufenthaltsqualität zu verdanken ist? (Lösungsbuchstabe: B)

Ist das falsch, weil ZWAR eine Bildungsoffensive der Stadtverwaltung darstellt, bei dem Bürger der Stadt jeweils einen vhs-Gratiskurs zu den Themenkomplexen Z(ukunft), W(issen), A(lltag) und R(echt) erhalten? (Lösungsbuchstabe: C)

Stimmt auch dies nicht, weil sich hinter ZWAR eine Singener Gruppierung verbirgt, die die Altersgruppe der 55- bis 65-Jährigen (Zwischen Arbeit und Rente) zur höheren Teilhabe am sozialen Leben anregen möchte? (Lösungsbuchstabe: S)

In diesem Fall gehört der Lösungsbuchstabe ins Feld mit der Nummer 3.

Komische Vögel

Bei der nächsten Frage geht es um den neu geschaffenen Sielmann-Weiher in Rielasingen-Worblingen. Das Biotop lockt viele Vögel an – welche befanden sich nicht darunter?

Nilgänse? (Lösungsbuchstabe: A)

Nirwana-Sänger? (Lösungsbuchstabe: E)

Oder Neuntöter? (Lösungsbuchstabe: O)

Fein raus sind diesmal alle, die sich ein bisschen in der Ornithologie auskennen. Der richtige Lösungsbuchstabe gehört ins Feld mit der Nummer 13.

Wie hoch ist der Hegau-Tower?

Bei der nächsten Frage geht es um den Hegau-Tower, der in diesem Jahr an einen neuen Eigentümer verkauft wurde – allerdings übernahm er nur 16 Stockwerke. Wie viele Stockwerke hat das Hochhaus insgesamt?

Sind es 18? (Lösungsbuchstabe: M)

Oder 20? (Lösungsbuchstabe: N)

Stimmt beides nicht, weil der Hegau-Tower 25 Stockwerke hoch ist? (Lösungsbuchstabe: B)

Übrigens: Viel Spaß beim Nachzählen! Wer damit fertig ist, kann den entsprechenden Buchstaben ins Grafikfeld mit der Nummer 11 eintragen.

Oh diese Namen!

Am 26. Mai finden die Kommunalwahlen statt und die Baupolitik dürfte dabei zu den Hauptthemen gehören. Es ist gut möglich, dass in den nächsten Wochen über ein Kleingarten-Areal besonders diskutiert werden wird: Es befindet sich in der Singener Nordstadt und an seiner Stelle soll ein Bauprojekt mit dem Namen "Lebenswert" umgesetzt werden. Wie heißt das Gebiet?

Dichterbüschle? (Lösungsbuchstabe: K)

Knöpfleswies? (Lösungsbuchstabe: L)

Oder ist beides falsch und der echte Name lautet Nördlegarten? (Lösungsbuchstabe: Q)

Wissen Sie's? Dann tragen Sie den Buchstaben ins Feld mit der Nummer 17 ein.

Die Einweihung des MAC II

Wo schon vom Bauen die Rede ist: Wann eigentlich ist mit der Fertigstellung des Museum Art & Cars II zu rechnen?

Soll es im Mai 2019 eingeweiht werden? (Lösungsbuchstabe: W)

Ist das falsch, weil ein gemeinschaftlicher Einweihungstermin mit dem Verkaufszentrum Cano im Herbst 2020 geplant ist? (Lösungsbuchstabe: V)

Oder wurde das MAC II schon im Herbst dieses Jahres eröffnet? (Lösungsbuchstabe: D)

Der Buchstabe für die heute letzte Quizfrage gehört ins Feld Nummer 7.