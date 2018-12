Es ist ein etwas anderer Rückblick aufs Jahr 2018. Bei dem Rätsel der SÜDKURIER-Lokalredaktion kann man testen, was von den lokalen Nachrichten des Jahres im Gedächtnis haften geblieben es. Es gibt insgesamt 22 Fragestellungen, aus denen sich am Ende aus den richtigen Antworten ein Lösungssatz ergibt.

Die Serie besteht aus vier Teilen. Teil I und II sind bereits im Netz, die beiden letzten folgen in den nächsten Tagen. Übrigens: Wer den Lösungssatz herausbekommt, kann an einer Verlosungsaktion teilnehmen – darunter ein Wochenende zu Zweit in den Schweizer Alpen.

Aber was sollen die langen Erklärungen? Probieren geht über studieren und also kann's losgehen.

Wie lange stand das Conti?

Die erste Teil der Serie mit insgesamt fünf Fragen ist absichtlich einfach gestaltet – danach wird's nach und nach kniffliger. Zu Beginn geht es um das Conti-Gebäude in der Singener Innenstadt, das in diesem Jahr abgerissen wurde. Wie lange prägte das Hochhaus die Innenstadt?

Wurde das Conti vor 60 Jahren gebaut? (Lösungsbuchstabe: K)

Oder wurde es bereits nach 50 Jahren abgerissen (Lösungsbuchstabe: W)

Ist sowohl die erste als auch die zweite Antwort falsch, weil das Conti bereits nach 40 Jahren rückgebaut wurde? (Lösungsbuchstabe: B)

Wenn Sie sich bei der Antwort sicher sind, dann kommt der entsprechende Buchstabe in das Grafikfeld mit der Nummer 1.

Diskussion mit Top-Politikern

Das war einfach, oder? Auch bei der zweiten Frage müsste es sich für SÜDKURIER-Leser um ein leichtes Spiel handeln, zumal das Ereignis noch nicht lange zurückliegt. Dabei geht es um eine Podiumsdiskussion mit anschließendem Bürgerdialog des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann und des Landesinnenministers Thomas Strobl am 30. November in der Stadthalle Singen. Was war der Anlass für die Veranstaltung?

Ging es dabei um die landespolitisch brisanten Themen des in der Region umstrittenen Kiesabbaus im Dellenhau und insbesondere den Verkauf großer Mengen des Rohstoffs in die Schweiz? (Lösungsbuchstabe: I)

Ist das falsch, weil die beiden Politiker im Zusammenhang mit Winfried Kretschmanns umstrittener Äußerung zur "Verschickung straffälliger Asylbewerber in die Pampa" in insgesamt sieben kleineren Städten die direkte Diskussion mit den Menschen suchten? (Lösungsbuchstabe: F)

Sind beide Antworten falsch, denn in Wirklichkeit zogen die beiden Politiker eine Halbzeitbilanz zur Arbeit der grün-schwarzen Koalition in Stuttgart und begaben sich zwecks einer bürgernahen Veranstaltungsreihe in fünf Städte im ländlichen Raum? (Lösungsbuchstabe: A)

Der Lösungsbuchstabe ist in diesem Fall in das Kästchen der Grafik mit der Nummer 18 einzutragen.

Bürgernähe beim Schätzelemarkt

Und wir bleiben bei der großen Politik. Am politischen Samstagvormittag des Tengener Schätzelemarktes kamen mehr als 2000 Menschen ins Festzelt, um dabei einen der potenziellen Nachfolger der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel live zu erleben. Um wen handelte es sich?

Jens Spahn? (Lösungsbuchstabe: E)

Annegret Kramp-Karrenbauer? (Lösungsbuchstabe: Z)

Oder ist beides falsch, weil es sich bei dem Redner um Friedrich Merz handelte? (Lösungsbuchstabe: S)

Diesmal gehört der Lösungsbuchstabe ins Feld mit der Nummer 5.

Damit's nicht zu einfach wird

Und jetzt werden die Schrauben auch schon ein bisschen angezogen, denn ganz so einfach soll das Rätsel nun doch nicht werden. Bei der vierten der insgesamt 22 Fragen geht es um die Wirtschaftskraft der Region und da sind die Einnahmen des Finanzamtes Singen ein guter Indikator. Hier wurden in diesem Jahr Steuern in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro eingenommen. Der größte Einzelposten belief sich dabei auf 343,9 Millionen Euro. Um welche Steuerart handelte es sich?

Die Einkommenssteuer? (Lösungsbuchstabe: H)

Die Lohnsteuer? (Lösungsbuchstabe: G)

Oder die Umsatzsteuer? (Lösungsbuchstabe: A)

Kleiner Tipp: Wer sich nicht sicher, kommt der Antwort bei der Internet-Recherche auf die Spur (www.suedkurier.de). Wenn man dann die Lösung kennt, gehört der Lösungsbuchstabe ins Feld mit der Nummer 14.

Neue Bürgermeister im Hegau

Bei der letzten Frage des heutigen Rätsels geht es um zwei Gemeinden im Hegau, in denen in diesem Jahr neue Bürgermeister ihre Ämter antraten. Um welche Gemeinden handelt es sich?

Sind es die Gemeinden Steißlingen und Gailingen? (Lösungsbuchstabe: S)

Oder ist das falsch und es handelt sich stattdessen um die Gemeinden Aach und Gailingen? (Lösungsbuchstabe: T)

Ist auch dies falsch, weil es sich um die Gemeinden Steißlingen und Aach handelt (Lösungsbuchstabe: I)

Der Buchstabe ist in diesem Fall ins Feld mit der Nummer 9 einzutragen.

Singen Jahresrückblick-Rätsel Teil II: Was 2018 so alles in Singen und dem Hegau passiert ist Das könnte Sie auch interessieren