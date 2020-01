Und? Sind Sie gut im neuen Jahr angekommen? Die Chance, dass es noch ein Extra oben drauf gibt, stehen beim SÜDKURIER-Rückblicksrätsel nicht schlecht. Bei erfahrungsgemäß 200 bis 300 Teilnehmern, die den Lösungssatz herausfinden, und rund 20 Personen, für die es am Ende einen Preis gibt, ist die Wahrscheinlichkeit von Fortunas Gunst verhältnismäßig hoch.

Bild: SK

Dabei dürfte das Wochenende für zwei Personen in den Schweizer Alpen mit Ausflügen mit dem Bernina- und Glacier-Express besonders hoch im Kurs stehen, aber auch die anderen Preise wie der Flug über den Hegau oder das Konzert der Berlin Comedian Harmonists (inklusive Meet & Greet) sind Ereignisse, auf die sich die Gewinner freuen können.

Vor allem aber geht es bei der in einigen Fällen mit einem Spaßfaktor versehenen Abfrage über lokale Geschehnisse des vergangenen Jahres um das, was gemeinhin als Nachhaltigkeit bezeichnet wird. Denn angesichts der Nachrichtenflut bleibt am Ende eines Jahres erstaunlich wenig wirklich im Gedächtnis haften – doch testen Sie sich einfach selbst!

Singen will aufs Rad umsteigen

Klimawandel, Energiewende, Änderung des Mobilitätsverhaltens – das bewegt auch die Stadtverwaltung und den Gemeinderat in Singen. Eines der Ziele lautet: Singen soll in eine Fahrradstadt umgewandelt werden und als ein symbolisch wichtiger Schritt kann 2019 die Einweihung der ersten Fahrradstraße angesehen werden. Wo befindet sich diese Straße?

In der Straße mit dem Namen „Im Gambrinus“? (Lösungsbuchstabe: P)

Oder heißt die Straße „Im Bettling“? (Lösungsbuchstabe: A)

Oder aber ist beides falsch, weil die besonderen Vorrechte von Radlern in der Straße „Im Iben“ gelten? (Lösungsbuchstabe: M)

Wenn Sie Bescheid wissen, dann tragen Sie den entsprechenden Lösungsbuchstaben ins Grafikfeld mit der Nummer 1 ein.

Stars in der Stadthalle

Es gibt zwei Möglichkeiten, um Stars aus verschiedenen Kulturbereichen kennenzulernen: Entweder man fährt dorthin, wo sie auftreten – oder man geht in Stadthalle Singen. Sie meinen, das klingt jetzt übertrieben? Hier der Test: Welche der folgende Stars kamen 2019 nicht (!) in die Stadthalle?

Für Freunde des Kabaretts: Sie konnten beispielsweise bei den Auftritten von Michael Mittermaier, Torsten Sträter und Martina Schwarzmann lachen. (Lösungsbuchstabe: N)

Für Freunde des Schlagergesangs: Sie bekamen von Helene Fischer eine Show der Extraklasse geboten. (Lösungsbuchstabe: T)

Für Freunde des Rock und Pop: Kein anderer als die Rocklegende Ian Anderson von der Kultband Jethro Tull gab in der Stadthalle ein Gastspiel. (Lösungsbuchstabe: F)

Eine der drei Varianten stimmt nicht. Welche? Der Buchstabe passt ins Feld mit der Nummer 3.

Wem gehörte früher der Hausberg?

Der Hohentwiel war schon immer der Hausberg von Singen – einfach deshalb, weil sich das Dorf und später die Stadt von jeher am Fuße des erloschenen Vulkans befand. Juristisch aber befindet sich der Hohentwiel erst seit einem halben Jahrhundert auf Singener Gemarkung. Die Frage: Zu welcher Gemeinde wurde der Hohentwiel bis vor 50 Jahren zugerechnet?

War es Tuttlingen? (Lösungsbuchstabe: U)

Oder gehörte der Hohentwiel zu Radolfzell? (Lösungsbuchstabe: I)

Stimmt beides nicht, weil der Hausberg zu Hechingen als Stammsitz des Fürstengeschlechts der Hohenzollern zählte? (Lösungsbuchstabe: O)

Der entsprechende Buchstabe gehört ins Feld mit der Nummer 19.

Skelettfunde in Friedingen

Bleiben wir bei der Geschichte. Als archäologische Entdeckung gelten die Skelettfunde, die im vergangenen Jahr in der Schloßbergstraße in Friedingen im Zuge eines Bauvorhabens gefunden wurden. So ganz überraschend war der Fund gleichwohl nicht, Gerüchte darüber haben sich über viele Jahrhunderte gehalten. Aus welcher Zeit stammen die Überreste von rund 60 Menschen?

Handelt es sich um im Bauernkrieg (1524 bis 1526) hingerichtete Aufständische? (Lösungsbuchstabe: K)

Sind die Skelette die menschlichen Überreste der von Joseph Victor von Scheffel in seinem Roman „Ekkehard“ beschriebenen Schlacht gegen die Hunnen und stammen somit aus einer hochmittelalterlichen Phase? (Lösungsbuchstabe: H)

Oder sind die Skelette noch älter und stammen aus der Zeit zwischen 500 und 600 nach Christus, wobei es sich beim Fundort wahrscheinlich um die Art eines normalen Friedhofs handelt? (Lösungsbuchstabe: S)

Diesmal gehört der Buchstabe ins Feld mit der Nummer 8.

Ulkiger Name für ein Baugebiet

Das eigene Haus bleibt das Ziel vieler Menschen – aber wer bitte schön lässt sich diese schrägen Bezeichnungen für Baugebiete einfallen? In Rielasingen-Worblingen setzen viele Bauwillige ihre Hoffnungen auf ein Gebiet, dessen Name im vergangenen Jahr deshalb einen hohen Bekanntheitsgrad bekam.

Handelt es sich dabei um das Baugebiet „Aufgehender“, dessen Bezeichnung auf einen alten Gewannnamen zurückgeht? (Lösungsbuchstabe: G)

Oder heißt das Gebiet „Kaputterhäuser“, benannt nach dem Großindustriellen Erwin-Georg Kaputterhäuser, der 1897 in die USA auswanderte, dort zu Reichtum kam und bei seinem Tod 1956 seiner Heimatgemeinde einen Betrag von einer Millionen Mark hinterließ? (Lösungsbuchstabe: Z)

Sind beide Vorschläge Hirngespinste, weil das Baugebiet in Wirklichkeit „Außenhöfiger“ heißt und der Name auf die ersten beiden Bauernhöfe zurückgeht, die im 19. Jahrhundert aus dem Dorf ins damalige Randgebiet der Gemeinde ausgesiedelt wurden? (Lösungsbuchstabe: B)

Wer sich nicht regelmäßig mit allen Gemeinden im Hegau beschäftigt, wird bei dieser Frage kaum auf Anhieb richtig liegen. Der SÜDKURIER aber hat über das Thema berichtet und online lässt sich das nachlesen (www.suedkurier.de). Danach tragen Sie den Buchstaben ins Grafikfeld mit der Nummer 12 ein.

