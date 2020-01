Beim Einschicken des Lösungssatzes kann man sich allerdings noch etwas Zeit lassen. Insgesamt besteht das Rätsel aus fünf Teilen, erst danach beginnt die Verlosung der Preise. Um bei der Suche nach den richtigen Antworten sicher zu gehen, empfiehlt sich im Zweifel eine Recherche übers Internet. Zu allen Fragekomplexen sind im SÜDKURIER im zu Ende gehenden Jahr Artikel erschienen, die auf SÜDKURIER Online abrufbar sind.

2019 ohne Hegau-Halbmarathon

Passionierte Langläufer, die in den vergangenen Jahren am Hegau-Halbmarathon in Singen teilgenommen haben, werden jedoch bei folgender Frage die Antwort aus dem Stegreif wissen. Das Breitensportereignis fand in diesem Jahr nicht statt. Warum?

Wirklich überraschend kam die Absage nicht. Bei einem Halbmarathon sind 21 Kilometer zurückzulegen und das Marketingkonzept sah dementsprechend von vornherein eine Begrenzung auf 21 Veranstaltungen vor. 2018 fand der 21ste Lauf statt, somit lief die Reihe im vergangenen Jahr gemäß der langfristigen Planung regulär aus. (Lösungsbuchstabe: Z)

Der Hegau-Halbmarathon funktionierte nach dem Prinzip „von Sportlern – für Sportler“. Und das bedeutete: Die Organisation wurde von Beginn an maßgeblich von Vereinen wahrgenommen, die angesichts steigender Auflagen, einer Teilnahme von bis zu 1500 Läufern und des Mangels an ehrenamtlichen Helfern an die Grenzen ihrer Möglichkeiten gerieten. (Lösungsbuchstabe: G)

Die Absage des Hegau-Marathons ist auf die zahlreichen Baustellen in der Stadt Singen zurückzuführen. Die Strecke hätte entweder auf einer neuen Route verlaufen müssen oder es wären zusätzliche Streckenposten notwendig geworden – ein Aufwand, der mit hohen Kosten verbunden gewesen wäre. (Lösungsbuchstabe: M)

Eine der drei Begründungen ist richtig – welche? Der Lösungsbuchstabe ist ins Grafikfeld mit der Nummer 21 einzutragen.

Wie alt ist die SPD?

Alter macht weise, so heißt‘s jedenfalls. Aber ob das auch auf die SPD zutrifft? Angesichts der Kapriolen der Bundespartei kann man durchaus Zweifel anmelden, wobei man gerecht sein sollte. In Singen beispielsweise machen die Kommunalpolitiker der SPD einen guten Job, die Partei gehört außerdem zu den historischen Konstanten bei der Entwicklung der Stadt. Das kommt auch im Alter des Ortsvereins zum Ausdruck.

Den Ortsverein gibt es seit 125 Jahren. (Lösungsbuchstabe: N)

Das ist Quatsch, denn vor 125 Jahren schrieb man das Jahr 1894. Zu dieser Zeit aber war Singen noch ein Dorf, in dem es mangels Industrie-Ansiedlungen noch lange keine Basis für eine politische Partei zur Wahrnehmung von Arbeiterinteressen gab. Deshalb der alternative Vorschlag: Der SPD-Ortsverein wurde erst 1919 kurz nach dem Ersten Weltkrieg und also vor 100 Jahren gegründet. (Lösungsbuchstabe: S)

Oder ist beides falsch und die SPD in Singen existiert schon seit 145 Jahren? Begründung: 1874 bestimmte Otto von Bismarck die deutsche Politik und seine Sozialistengesetze trugen als Reaktion maßgeblich zur Bildung der Arbeiterpartei auch in ländlichen Regionen bei. (Lösungsbuchstabe: U)

In diesem Fall gehört der Lösungsbuchstabe ins Feld mit der Nummer 10.

Ehrenmedaille für Manfred Lange

In Singen und dem Hegau gibt es etliche Menschen, die sich aus einem inneren Bedürfnis heraus für Dinge von allgemeinem Belang einsetzen. Oberbürgermeister Bernd Häusler steht dabei beim Neujahrsempfang alle Jahre wieder vor der Entscheidung, wen er beispielhaft hervorheben soll. Anfang des Jahres fiel die Wahl auf Manfred Lange, der mit der Ehrenmedaille der Stadt ausgezeichnet wurde. Aber warum hat er sie bekommen?

Manfred Lange erforscht seit vielen Jahren die Stollen am Hohentwiel. Einige restaurierte Abschnitte dienen inzwischen als Standort für ein Frühwarnsystem seismographischer Auffälligkeiten und geologischer Forschungen im Bereich der Vulkanologie. (Lösungsbuchstabe: T)

Das einzig Richtige an der vorangegangenen Behauptung: Was Manfred Lange anpackt, hat Hand und Fuß. Nur so war‘s möglich, dass er das Technische Hilfswerk (THW) in Singen zu einer der wichtigsten Hilfsinstitutionen in der Region ausbauen konnte. (Lösungsbuchstabe: N)

Oder steckt auch darin nur ein Fünkchen Wahrheit, denn ohne Frage ist Manfred Lange ein handfester Typ mit außergewöhnlichen Fähigkeiten in technischen Dingen, doch die Ehrenmedaille bekam er wegen der Umrüstung von acht Fahrzeugen der Feuerwehr in seiner Freizeit, wodurch die Stadt insgesamt einen Betrag von 125 000 Euro einsparen konnte. (Lösungsbuchstabe: S)

Diesmal gehört der Buchstabe ins Nummernfeld 25.

Geheimnisvolles Waldstück

Großer Beliebtheit erfreuten sich auch in diesem Jahr die Wanderungen im Rahmen der Reihe „SÜDKURIER unterwegs“ – und den Wanderführern sei an dieser Stelle nochmals ausdrücklich für ihre langjährige Beteiligung an der Aktion gedankt! In diesem Jahr gab es dabei mehrere Aha-Momente, zum Beispiel bei der Wanderung im Ertenhag. Das Wäldchen befindet sich im Randbereich des Engener Ortsteils Welschingen und es birgt einige historische Besonderheiten. Welche?

Befinden sich in dem Waldstück keltische Grabstätten? (Lösungsbuchstabe: Z)

Verlief hier einst der römische Grenzwall Limes? (Lösungsbuchstabe: V)

Oder dienten drei heute noch erkennbare künstliche Hügel als mittelalterliche Richtstätten? (Lösungsbuchstabe: P)

Wenn Sie die Antwort wissen, können Sie den entsprechenden Buchstaben ins Nummernfeld 18 eintragen.

Kinderleichtes zum Abschluss

Zugegeben: Manche Antwort lässt sich heute nicht so einfach aus dem Ärmel schütteln – im Gegensatz zur für heute letzten Frage. Welcher prominente Politiker sprach im Herbst beim Schätzelemarkt in Tengen?

War es Olaf Scholz? (Lösungsbuchstabe: E)

Oder sprach Annegret Kramp-Karrenbauer? (Lösungsbuchstabe: I)

Stimmt beides nicht, weil es sich beim Schätzelemarkt-Redner um Cem Özdemir handelte? (Lösungsbuchstabe: U)

In diesem Fall gehört der Buchstabe ins Feld mit der Nummer 14.