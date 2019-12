Und so funktioniert das Rätsel: In den nächsten Tagen werden insgesamt 26 Fragen über Begebenheiten in Singen und dem Hegau gestellt, wobei es jeweils drei Antworten zur Auswahl gibt. Aber nur eine davon ist richtig und der entsprechende Lösungsbuchstabe ist in der nebenstehenden Grafik einzutragen. Am Ende ergibt sich so ein Satz, mit dem man sich am Gewinnspiel beteiligen kann (Preise siehe unten).

Damit kann‘s auch schon losgehen, wobei es sich zum Einstieg um kinderleicht zu beantwortende Fragen handelt. Doch das wird sich ändern: In den nächsten Tagen wird das Rätsel garantiert kniffliger und manchmal sollte man auch ein wenig ums Eck denken. Empfehlung am Rande: Wer unsicher ist, kommt mit einer Recherche auf unserem Portal mit Sicherheit auf die richtige Spur.

Bild: SK

Neue Fraktion im Gemeinderat

Wir beginnen mit einem kommunalpolitischen Höhepunkt des Jahres 2019: den Kommunalwahlen. Das Ergebnis sorgte im Gemeinderat Singen für eine neue Fraktion. Wie heißt sie?

Handelt es sich bei den Gewählten um Vertreter der AfD? (Lösungsbuchstabe: B)

Oder gehören die beiden neuen Stadträtinnen der SÖS (für „Singen – Ökologisch und Sozial“) an? (Lösungsbuchstabe: O)

Ist auch dies falsch, weil es sich bei der neuen Gruppierung um Vertreter der Fridays-for-Future (FfF) handelt? (Lösungsbuchstabe: D)

Wenn Sie sich bei der Beantwortung sicher sind, dann tragen Sie den entsprechenden Lösungsbuchstaben in das Grafikfeld mit der Nummer 7 ein.

MAC, Cano oder Becker-Museum?

Das war locker, oder? Ähnlich geht‘s weiter, diesmal wird nach dem Anlass für ein überregional beachtetes Ereignis gefragt.

Ging es dabei um die Umwidmung des ursprünglich zum Abriss vorgesehenen Geburtshauses des Singener Malers Curth Georg Becker (1904 – 1972) in der Scheffelstraße zu einem Museum? (Lösungsbuchstabe: K)

Oder wurde im November das Richtfest für das neue Einkaufszentrum Cano gefeiert? (Lösungsbuchstabe: T)

Oder ist beides Unfug, weil sich die richtige Antwort auf die Eröffnung des Museums Art & Cars (MAC II) bezieht? (Lösungsbuchstabe: W)

In diesem Fall gehört der Lösungsbuchstabe ins Grafikfeld mit der Nummer 23.

Prominenz bei Lastenrad-Messe

Bei der nächsten Frage wird das Niveau leicht, aber wirklich nur ganz leicht angehoben. Es geht um das ehrgeizige Ziel der Stadt Singen, sich in Richtung einer Fahrradstadt zu entwickeln. Im September fand in diesem Zusammenhang die Präsentation diverser Lastenfahrräder statt, wobei es prominenten Besuch gab.

Handelte es sich dabei um den neuen Landrat Xeno Danner, der mit dem Besuch das Ziel der Stadt unterstützen und zugleich mit Bürgern von Singen ins Gespräch kommen wollte? (Lösungsbuchstabe: L)

Kam deshalb der Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) nach Singen, der mit seinem Besuch zugleich für seine Idee des infrastrukturellen Ausbaus von Fernradwegen warb? (Lösungsbuchstabe: A)

Ließ sich Schwergewicht und Fußballfunktionär Reiner Calmund im Rahmen eines Besuchs beim neuen Oberligisten FC Rielasingen-Arlen spontan zur Teilnahme an einer Testfahrt überreden, wobei er Platz in einer E-Pedelec-Rikscha nahm? (Lösungsbuchstabe: C)

Sie kennen die Antwort? Dann tragen Sie den entsprechenden Buchstaben ins Grafikfeld mit der Nummer 13 ein.

Was wird aus Marian Schreier?

Und nun geht‘s in den Hegau. Marian Schreier, der SPD-Bürgermeister von Tengen, gilt als Hoffnungsträger seiner Partei, weshalb....

...ihn der SPD-Stadt- und Kreisverband von Stuttgart um die Bewerbung als Oberbürgermeister von Stuttgart gebeten hat. (Lösungsbuchstabe: E)

...er parteiintern – ähnlich wie Kevin Künerth – als Nachfolger für den SPD-Bundesvorsitz im Gespräch war. (Lösungsbuchstabe: R)

...in Tengen niemand darüber überrascht war, dass er sich als Kandidat für den OB-Posten in Stuttgart beworben hat. (Lösungsbuchstabe: M)

Welcher Buchstabe ist diesmal der richtige? Auf jeden Fall gehört ins Feld mit der Nummer 20.

Wahl in Volkertshausen

Bei der für heute letzten Frage geht es um den neuen Bürgermeister von Volkertshausen. Zu den Überraschungen der Wahl von Marcus Röwer gehörte dabei, dass...

...er sich im ersten Wahlgang gegen fünf Mitbewerber durchsetzte. (Lösungsbuchstabe: U)

...er die Wahl gegen mehrere Mitbewerber mit 81,8 Prozent klar für sich entscheiden konnte. (Lösungsbuchstabe: I)

...die Zahl von 81,8 Prozent zwar stimmt, Marcus Röwer diesen Erfolg aber er erst im zweiten Wahlgang für sich verbuchen konnte. (Lösungsbuchstabe: E)

Der Buchstabe gehört bei dieser Frage ins Grafikfeld mit der Nummer 2.