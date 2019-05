Na, Ostern gut überstanden? Oder anders gefragt: Wie viele Krimis haben Sie sich in den vergangenen Wochen zu Gemüte geführt? Doch keine Sorge: Hier folgt jetzt keine Belehrung von wegen des übermäßigen Fernsehkonsums oder der Verderbtheit eines schaurig-spannenden Vergnügens, bei dem auf dem Bildschirm geschossen und gestochen, vergiftet und gewürgt, gemeuchelt, abgemurkst oder sonst wie um die Ecke gebracht wird. Nein, im Gegenteil sei ganz allgemein das hohe Lied auf Krimis angestimmt, denn nie waren sie so zahl- und abwechslungsreich, so voller Ironie oder satirischer Überspitzung, dabei manchmal mit politischer Botschaft oder gesellschaftsanalytisch, dann wieder psychologisch hoch komplex oder künstlerisch wertvoll, so gut wie in jedem Fall aber spannend. Und weil das so ist, spricht nichts gegen ein weiteres Pantoffelkino-Wochenende – allerdings verpasst man dann die letzte Chance auf einen Krimi, für den es so schnell keine Wiederholung geben wird. Am Freitag und Samstag, 3. und 4. Mai, gibt das Singener Privattheater „Die Färbe“ jeweils um 20.30 Uhr letztmals einen Klassiker unter den Kriminalstücken, wobei es die Kriminalkomödie „Der zweite Schuss“ von Robert Thomas sowohl als dramaturgischer Stoff als auch in seiner Inszenierung (Regie: Elmar F. Kühling) mit den Mordsteilen auf den Mattscheiben und Kinoleinwänden locker aufnehmen kann. Mag sein, dass das Kammerspiel zu Beginn ein bisschen altbacken daherkommt – aber das darf so sein, denn der Krimi stammt aus dem Jahr 1969. Mit zunehmenden Verlauf jedoch gewinnt das Stück um Geld und Liebe an Reiz, weil Gewissheiten radikal auf den Kopf gestellt werden: Falsche Liebe trifft auf eine absurde Eifersucht, die sich am Ende als kühl-berechtigte Berechnung erweist, und das Ganze kommt den Besuchern durch die Wohnstuben-Atmosphäre der Färbe sehr nahe. Danach kann man wieder auf Distanz gehen: Beim Gute-Nacht-TV-Krimi, der bestimmt auf irgendeinem Kanal ausgestrahlt wird...

Telefonische Reservierung unter 077 31 / 64 646 oder 077 31 / 62 663 zwischen 10 und 14 Uhr