Die Stadt Singen ist der Amerikaner unter den Kommunen am westlichen Bodensee. Der hier verwurzelte Optimismus erschließt sich aus der Geschichte, die das Dorf erst 1899 zur Stadt machte und seither den nicht einmal 4000 Seelen zählenden Ort zu einem prosperierenden Melting-Pot mit nahezu 50 000 Einwohnern anwachsen ließ. So etwas geht nicht ohne Can-Do-Geist.

Beispiele gefällig? Der Bau des Cano war umstritten. Also gab’s einen Bürgerentscheid – die Sache war damit geklärt und alles in allem braucht’s von der Idee bis zur Eröffnung des Einkaufszentrums sechs Jahre. In Radolfzell war ein ähnlich bedeutsamer Bürgerentscheid für die Katz’: Nach 15-jähriger Planung drücken Gemeinderat und Stadtverwaltung bei der Seetorquerung gerade die Reset-Taste.

Oder das Conti: 1968 galt der Neubau als Symbol für den Ehrgeiz der Stadt, doch dann stand es nur noch im Weg. Räte und Stadtverwaltung machten kurzen Prozess und als es beim Abriss zu einer Verzögerung von ein paar Monaten kam, wurden die Singener schon nervös. In Konstanz – so der Eindruck – gibt es dagegen nur Platz für Neubauten, wenn die historischen Gebäude von selbst einstürzen.

Nicht lange gefackelt wird nun auch bei der Knöpfleswies, die Politik reagiert gemäß des historischen Musters. Dass es dabei ausgerechnet das ökologisch durchdachte Lebenswert-Projekt trifft, ist nicht mehr als eine ironische Fußnote. Die Marschrichtung und das Tempo aber sind richtig, zumal es für das Bauprojekt durchaus die Chance einer Realisierung an anderer Stelle geben kann. Gut möglich, dass OB Häusler persönlich lieber die Gärten geopfert hätte. Aber da sich abzeichnet, dass es dafür keine Mehrheit im Gemeinderat gibt, verkämpft er sich nicht. Wozu auch? Die Stadt hat Aufgaben genug.

Die sich für die Gemeinderatssitzung abzeichnende Ablehnung der Knöpfleswies-Bebauung ist dabei wegweisend. Dass das Dach des Bahnhofsvorplatzes ohne Grün auskommen wird oder etwa die Möglichkeiten des Klimaschutzes bei bestehenden Bauprojekten nicht voll ausgeschöpft wurden – geschenkt! Aber was künftig gemacht wird, muss stets auf der Basis des Klimagutachtens entschieden werden.

Und das heißt: Die fürs Frühjahr vorgesehene Umgestaltung der Straße Im Iben zur Radstraße darf kein Einzelfall bleiben. Vorbild muss das sich zur europäischen Fahrrad-Hauptstadt entwickelnde Kopenhagen sein, das bis 2025 die CO²-Neutralität anstrebt und dabei sehr gut unterwegs ist. Das heißt auch: Grün muss her, wo immer es geht, auf Dächer, an Fassaden und es beinhaltet auch Überprüfungen, ob die städtischen Pflanzsatzungen in privaten Gärten umgesetzt werden. Und wenn künftig gebaut wird, dann bitte nicht mehr unter den Standards eines Lebenswert-Projektes. Apropos: Wozu braucht’s in der neuen Welt noch weitere Parkhäuser?

Ist das vermessen? Ausgerechnet die gewachsene Industrie- und Autostadt Singen als Kopenhagen-Ableger? Nun, der Fridays-for-Future-Generation wird’s recht sein. Notwendig dafür ist ruhige Entschlossenheit gepaart mit Risikobereitschaft und Optimismus. Wenn jemand darüber verfügt, dann die Stadt Singen. Denn wie gesagt: Singen ist der Amerikaner unter den Kommunen am westlichen Bodensee.