Isabel Edvardsson kennt man als Profi-Tänzerin aus der RTL-Tanzshow Let's Dance! „Seit der ersten Staffel ist sie dabei und begeistert die Zuschauer Jahr für Jahr mit ihrem Können“, verrät Fabio Caputo. Jetzt freut sich der Leiter der Singener Tanzschule Seidel, die bekannte Profitänzerin bald in Singen begrüßen zu können. Die 37-Jährige kam in Schweden zur Welt lebt mittlerweile in Hamburg und konnte mehrfach die deutsche Meisterschaft in den Standardtänzen gewinnen.

„Isabel wird exklusiv für die Mitgliedern unserer Tanzschule zwei Workshops geben“, kündigt er an. Am Samstag, 21. September, soll die einstige Tanz-Europameisterin nach Singen kommen. Das sie eine begehrte Persönlichkeit ist, zeigt sch am großen interesse. „Die Workshops waren in Windeseile ausgebucht“, erklärt Caputo auf Nachfrage des SÜDKURIER. Insgesamt 30 Paare lassen sich von der Profitänzerin in Standard und Latein weiterbilden.

Tanzparty mit Autogrammstunde

Ihre Qualität hat Edvardsson mehrfach bewiesen. Zwei Mal führte sie ihre Tanzpartner zum Gewinn und in der vergangenen Staffel der Fernsehtanzshow hat sie ihre Professionalität mit einer besonderen Herausforderung gezeigt. „Sie schaffte es mit dem gehörlosen Schauspieler und Kampfkunst-Sportler Benjamin Piwko auf den dritten Platz“, kann sich Caputo, der auch als Tanzlehrer arbeitet, gut vorstellen, wie schwierig es ist als Gehörloser den richtigen Takt zu finden. Am Ende haben sie die richtigen Ansätze gefunden, im im Wettbewerb bis ins Finale zu kommen.

Anschließend bleibt Edvardsson zur Tanzparty, wie Caputo ankündigt. Die auch als Tanzlehrerin erfolgreiche Prominente will die Zeit ab 21.30 Uhr nutzen, um ihren Fans Autogramme zu geben. Für die Workshop-Teilnehmer ist der Eintritt zur Tanzparty frei. „Aber es gibt noch einzelne Partytickets für 5 Euro“, verrät Tanschulleiter Fabio Caputo.

Kontakt und mehr Info im Internet: https://singen.tanz-seidel.de