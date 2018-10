Es ist 12.25 Uhr. Seit einigen Minuten zieht ein Rotmilan majestätisch seine Kreise über der Aach. Doch dann scheint der Raubvogel eine Gefahr erspäht zu haben. Er dreht ab und fliegt davon. Warum das Tier so plötzlich die Flucht angetreten hat, wird wenige Sekunden später klar: Aus der Ferne nähern sich Geräuschfetzen, die immer lauter über den Fluss schallen. Hundegebell, Hufgetrappel, Rufe. "Da kommen sie", ruft ein Junge mit blonden Haaren und blauem Pullover und deutet aufgeregt auf das andere Aachufer. Tatsächlich. Sieben Frauen und Männer in roten Jacken, weißen Hosen, schwarzen Reitstiefeln und -helmen nähern sich auf ebenso vielen Pferden. Rosse, Reiter und eine elf Hunde starke Meute zu ihren Füßen stäuben ins knöcheltiefe Wasser, überqueren die Furt und preschen auf der anderen Seite an Land. Sie werden begeistert empfangen.

Video: Schottmüller, Daniel

Annegert Bäte-Sewing ist einer von mehr als 50 Zuschauern, die sich das Spektakel ansehen. Die schlanke Frau trägt eine Brille und einen strengen Pagenschnitt. Aber gerade hat sie ein strahlendes Lächeln auf dem Gesicht. "Horrido!", frohlockt sie und winkt den 50 Reitern zu, die etwa eine Armlänge von ihr entfernt nacheinander vorbeireiten. "Ist das nicht wunderschön?" Heute ist auf den Feldern und Waldgebieten zwischen Bohlingen und Worblingen Schleppjagd. Zu diesem Anlass hat sich Annegert Bäte-Sewing eine Pferdebrosche an ihre Jacke geheftet. Viel Zeit hat sie nicht, die schnaubenden Pferde und Jagdhunde zu bewundern. Kaum ist die Gruppe vorüber, setzen sich die Zuschauer in Bewegung. Im Sprinttempo geht es zu den Autos. Die Jagd auf die Jagd beginnt.

12.32 Uhr: Auf dem Feldweg am Ortsausgang von Bohlingen legt sich der Staub. Eben noch haben sich 20 Fahrer einen Positionskampf um den besten Platz in der Autoschlange geliefert, der nun aber halbwegs manierlich beendet scheint. Die Jagdfans haben ihre Fahrzeuge hinter dem Sanitätswagen in Stellung gebracht und ihre Motoren abgestellt. Eine junge Frau reckt den Kopf aus dem Schiebedach eines Mercedes und macht sich an den Einstellungen ihrer Spiegelreflexkamera zu schaffen.

Die Jagd auf die Jagd: Die Reitgruppe wird den Tag über von einer beinahe gleich großen Schar von Zuschauern und Fotografen begleitet. | Bild: Tesche, Sabine

Der Standort ist kein Zufall. In wenigen Minuten werden die Teilnehmer der Schleppjagd einige hundert Meter entfernt das nächste Hindernis überwinden: am Vortag platzierte Baumstämme, die es zu überspringen gilt. Annegert Bäte-Sewing nutzt die Verschnaufpause, um ihre Begeisterung für das Jagdreiten zu erklären. Ihr Sohn sei Hufschmied, berichtet sie. Sie selbst habe einen Großteil ihrer Kindheit in Niedersachsen im familieneigenen Stall verbracht. "Nur bei Schleppjagden durfte ich nicht mitmachen", erzählt sie in astreinem Hochdeutsch. Zu gefährlich, lautete damals die Begründung ihres Vaters.

Bild: Tesche, Sabine

Durchaus nachvollziehbar. Denn schon kurz darauf lässt sich das erste Jagdopfer ausmachen. Dabei handelt es sich nicht etwa um einen Fuchs oder Hirsch – die Schleppjagd ist im Idealfall eine ganz und gar unblutige Angelegenheit – sondern um einen Reiter. Bei einem der ersten Sprünge muss er abgeworfen worden sein. Jetzt joggt der Mann dem Rest der Gruppe hinterher. "Solange er noch laufen kann, ist alles gut", meint die junge Frau mit der Kamera und schmunzelt.

12.58 Uhr: Wie es genau aussieht, wenn die Reiter die Pflichthindernisse überwinden, wird am Ortseingang von Worblingen augenscheinlich. Den Anfang bilden die drei Schleppenleger genannten Reiter an der Spitze des Jagdtrosses. Dicht hintereinander galoppiert das Trio auf die querliegenden Stämme zu. Ross und Reiter überwinden die Hindernisse mühelos. Jetzt folgt die Meute – elf Französische Laufhunde – die darauf abgerichtet sind, den Hufabdrücken der Pferde mitsamt der anhaftenden Duftmoleküle zu folgen.

Video: Schottmüller, Daniel

Kaum sind die muskulösen, an Beagles erinnernden Hunde an den Hindernissen vorbeigewetzt, folgt der springende Teil des Jagdfelds. Zum Großteil handelt es sich dabei um junge Frauen, denen man ihre Reiterfahrung ansieht. Von dem dumpfen Klacken abgesehen, wenn mal ein Huf über das Holz streift, schaffen sie die Sprünge ohne Probleme. Im hinteren Teil des Jagdfelds wird das Hindernis dann nur noch von der Hälfte der Reiter als Pflichtaufgabe interpretiert.

Video: Schottmüller, Daniel

Eine Schrecksekunde, als ein Pferd kurz vor dem Baumstamm den Absprung verweigert. Zum Glück gelingt es den Nachreitenden auszuweichen. Kurz darauf dann die umgekehrte Situation: Eine Reiterin will seitlich am Hindernis vorbei, ihr Pferd setzt trotzdem zum Sprung an. "Du Geisteskranker, du!", schimpft die Frau, als beide auf der anderen Seite des Hindernisses landen.

13.30 Uhr: "Für die Pferde ist es schon aufregend", bestätigt Romy Stegmann. Die sportliche junge Frau nimmt seit fast 15 Jahren an Veranstaltungen wie der heutigen teil. Sie beobachtet, dass die Tiere während einer Schleppjagd stark schwitzen. "Sie hüpfen auf der Stelle, scharren mit den Hufen." Aber auch die Reiter können ihre Aufregung kaum verbergen. "Das Lampenfieber teilen sich Pferde und Reiter", ist sich Armin Bauer sicher. Erst in der vergangenen Woche ist der Jagdherr, Mitorganisator und ältester Teilnehmer der Schleppjagd 80 geworden. Als er zur Mittagsrast vom Pferd steigt, hat er den gleichen seligen Ausdruck im Gesicht wie die anderen Reiterinnen und Reiter. Seine Erwartungen seien übertroffen worden, schwärmt Bauer, der sich neben dem tollen Wetter vor allem über die vielen jungen Jagdteilnehmer freut.

Seit den Siebzigerjahren wirken Armin Bauer (links) und Uli Riedlinger (Mitte) beim Jagdreiten in Bohlingen mit. Hier sind die Organisatoren im Gespräch mit SÜDKURIER-Redakteur Daniel Schottmüller abgebildet. | Bild: Tesche, Sabine

14.25 Uhr: "Und hopp!", mit einem eleganten Sprung überwindet Armin Bauer das letzte Hindernis des Tages. Geschafft! Der 80-Jährige wird in Bohlingen von Annegert Bäte-Sewing mit einem fröhlichen "Halali" begrüßt. Die vergangenen Stunden war sie im Einsatz, um im Auftrag des Reitvereins die Strecke abzusperren. Das Ende der Schleppjagd will sie aber natürlich nicht verpassen.

Der Dank an die Hunde: Die Meute darf sich zum Abschluss der Jagd einen Rinderpansen teilen. | Bild: Tesche, Sabine

Als alle 50 Teilnehmer wohlbehalten am Ziel angekommen sind, überreicht Annegert Bäte-Sewing jedem feierlich den Jagdbruch – ein Eichenblatt. Die Blaskapelle stimmt dazu vierstimmig das "Curée" an. Die Schleppjagd ist offiziell beendet.

Schleppjagd Als Jagdreiten bezeichnet man ein organisiertes Ausreiten ins Gelände. In sogenannten Jagdfeldern wird eine vorgegebene Strecke mit Hindernissen geritten. Dabei galoppieren die Reiter und absolvieren verschiedene Sprünge. Tiere werden nicht gejagt. An einer Schleppjagd sind außer Pferden und Reitern aber auch Hunde beteiligt. Der Begriff Schleppjagd leitet sich von der Schleppe ab, einer Duftspur, der die Hundemeute folgt.

