Reinhard Mey trifft den Nagel auf den Kopf. Nicht etwa mit seinem Lied von den Wolken und der Luftaufsichtsbarracke. Auch nicht mit seinem sanften Gruß an die Freunde, denen er Zigarette rauchend „Gute Nacht“ zuhaucht. Nein, eine deutlich solidere Arbeit hat der Sänger mit dem folgenden Song abgeliefert: „Irgendein Depp bohrt irgendwo immer“. Wie wahr.

Am besten mit Kopfhörer

Gerade denjenigen, die zur Zeit in der Erzbergerstraße residieren, sei dieses Meisterwerk ans Herz gelegt. Hören Sie sich den flotten Sprechgesang am besten über Kopfhörer an. Immerhin herrliche 4.17 Minuten lang kann man sich damit vom Baustellenlärm in der Nachbarschaft erholen. Wie formuliert es der Chansonier so schön: „Ein Bohrmaschinen-Rambo bohrt wie besessen. Hält die Black & Decker wie ne Smith & Wesson. Patronengurt dübelgespickt unter den Armen. Der kennt keine Gnade, der kennt kein Erbarmen. Malt ein Kreuz auf den Putz, zielt und legt an. Drückt skrupellos ab und dann bist du dran!“

Zugegeben, die Arbeiter an der Erzbergerstraße schwingen ihre Presslufthämmer nicht einfach so. Sie terrorisieren die Nachbarschaft mit gutem Grund: Die Männer in den Overalls sorgen für die weiträumige Umgestaltung des Bahnhofvorplatzes. Und dass der möglichst schnell fertig wird, wünschen wir uns natürlich alle. Da sollte man das bisschen Gebrumme und die wackelnden Bilder an den Wänden auch mal ausblenden können. Und das Wort Depp ist sowieso unschön. Das nehmen Reinhard und ich zurück.

Die Stille danach

Aber – und da hat der Liedermacher recht – die härteste Prüfung für Psyche und Ohren ist ja gar nicht der Lärm an sich, sondern die quälende Stille nach dem Bohren: „Das Wissen, es kann jeden Moment wieder einsetzen. Oder nicht – oh, dieser Zweifel ist zum Nervenzerfetzen. Du hörst nur deinen Puls, du hältst den Atem an und bang. Wartest du starr – manchmal tagelang!“ Recht hast du, Reinhard.

Gerade wer in Singen wohnt oder arbeitet weiß: Nichts vermehrt sich hier schneller als Baustellen. Und selbst wenn das Getöse an einer Ecke aussetzt, kann man sich sicher sein, dass spätestens ein paar Tage später woanders wieder weiter gerödelt wird. Um im Meyschen Jargon zu bleiben: Man gönnt sich keine Ruhe und keine Rast. Solange, wie noch irgendwo ein Loch hinpasst. Bohrerwechsel, ja. Aufgeben? Nie und nimmer! Irgendeiner bohrt in Singen irgendwo immer!