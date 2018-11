von Rolf Hirt

Singen-Bohlingen – Im Singener Stadtteil herrscht derzeit ein reger Bauboom. Freie Grundstücke im Ortskern werden bebaut und bestehende Fachwerkhäuser umgestaltet. Im Blickpunkt des öffentlichen Interesses steht die Großbaustelle in der Dorfstraße bei der Aachbrücke mit der Sanierung des historischen Gasthauses Sternen und dem Neubau eines Hauses für Ferienwohnungen. Das angrenzende Gebäude der ehemaligen Bäckerei wird gerade zu Wohnungen umgebaut. Nun rückt mit dem Schloss Bohlingen in der Schloßstraße ein geschichtsträchtiges Gebäude in den Fokus eines großen Bauprojektes.

Wohnungen im früheren Gasthaus Krone

Die SGZ Bau AG aus Emmingen-Liptingen ist der neue Inhaber des früheren Schlosses und ehemaligen Gasthauses Krone. Das Unternehmen will als Bauträger das denkmalgeschützte Schloss zu Wohnraum umbauen. Im Ortschaftsrat stellte es nun seine Pläne für das Schloss und das Gelände unterhalb des Schlosses vor. Auf diesem etwa 2000 Quadratmeter großen Gelände der ehemaligen Glaserei Stoll wollen die Bauherren insgesamt acht Wohnungen – verteilt auf vier Häuser – errichten.

Tiefgarage für die Stellplätze

Das Bestandsgebäude an der Schloßstraße wird energetisch saniert, hier werden drei Wohnungen entstehen. Daneben wird ein freistehendes Gebäude mit ebenfalls drei Wohnungen errichtet, eine Tiefgarage unter diesem Haus soll die erforderlichen Stellplätze für die beiden Häuser schaffen.

Am südlichen Rand des Baugeländes werden zusätzlich zwei Einfamilienhäuser mit Garagen und Gartengrundstücken gebaut. Patrick Wacker und Barbara Schaar vom Baurechtsamt der Stadt Singen erläuterten die Pläne im Detail, so seien sämtliche Vorgaben und Abstandsflächen eingehalten worden, auch das Landesdenkmalamt sehe keine Beeinträchtigung des historischen Schlosses durch die neue Bebauung daneben. „Für die acht Wohnungen sind insgesamt 13 Stellplätze in den Planungen vorgesehen“, erläuterte Patrick Wacker.

Ortsvorsteher findet das Vorhaben gut

„Die vielfältige innerörtliche Bebauung bringt Leben in das Dorf und ist positiv zur Sicherung der Infrastruktur“, begrüßte Ortsvorsteher Stefan Dunaiski das Bauprojekt. Für die Angrenzer in der Schloßstraße drängten sich dagegen einige Fragen auf. „Welches Ausmaß von der Höhe her haben die neuen Häuser?“, fragte Dirk Michel als direkter Anwohner besorgt.

Sorgen um Parkplätze

Auch Ortschaftsrat Werner Müller hatte hinsichtlich der allgemeinen Stellplatzvorgaben seine Bedenken, ob das Soll von nur einem Stellplatz pro Wohnung generell ausreichend sei. „Die Autos der Bewohner werden zwangsläufig auf den umliegenden Straßen parken“, befürchtete Werner Müller kritisch.

Nachdem alle Fragen und Anregungen zum Projekt vom Baurechtsamt beantwortet wurden, stimmte der Ortschaftsrat dem Bauvorhaben einstimmig zu. „Die Bedenken der Angrenzer werden wir aufnehmen, mit uns können sie über alles reden“, versprach Andreas Zeiser-Radtke von der SGZ Bau AG. Die Bebauung dieses Schloss-Areals sei eine besondere Herausforderung und kein klassisches Bauträgermodell. Auch erklärte er, dass die Wohnungen im Schloss und in den beiden Wohngebäuden barrierefrei werden sollen.

Die ehemalige "Krone" Der stattlichste Profanbau Bohlingens ist das seit 1933 unter Denkmalschutz stehende ehemalige Gasthaus "Zur Krone“, gegenüber dem Rathaus und der Kirche. Das herrschaftliche Gebäude wurde 1688 als fürstbischöfliche Vogtei und Jagdschloß von Fürstbischof Johann Franz Vogt von Altsummerau und Praßberg erbaut, bis 1812 diente es als Konstanzisches Bezirksamt. Seit 1822 war es ein Gasthaus: Die „Krone“ samt Pension war bis Mitte des 20. Jahrhunderts ein wichtiger Bestandtteil des Dorfes. Die Wirtsleute Artur und Friedhilde Müller betrieben das bekannte Gasthaus von 1953 bis 1982, im Kronengarten fand 1958 die erste Sichelhenke statt. Zuletzt war in dem Haus mit barockem Innenausbau 20 Jahre lang das Internat Schloß Bohlingen.

