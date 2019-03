Zwei Dinge sind klar: Nur wer weiß, was er will, kann es auch bekommen – und je mehr Menschen einen Wunschzettel unterschreiben, umso gewichtiger wird er. Einen solchen Wunschzettel haben die Gründer der IG Singen Süd mit der Vereinsgründung unterzeichnet. Inzwischen zählen sie über 100 Mitglieder.

25 Jahre ist es inzwischen her, dass die Unternehmer im Süden sich zusammen geschlossen haben, um gemeinsam eine starke Stimme zu entwickeln. Die wird inzwischen nicht mehr überhört. Vielmehr ist es dank der damals als Gegenpol zum Innenstadthandel gegründeten Interessengemeinschaft Süd inzwischen zum Ausgleich gekommen. Dafür gab es reichlich Lob von Oberbürgermeister Bernd Häusler. Grund genug also für die Aktivisten um IG-Chef Dirk Oehle, dies zu feiern – mit ganz vielen Freunden aus City-Ring, Gemeinderat und Stadtverwaltung. Vor 25 Jahren wäre das wohl undenkbar gewesen. Heute aber wirkt der Gegenpol aus gewichtiger Partner für die Balance in der Stadt.

http://matthias.biehler@suedkurier.de