Das Leben ist in vielen Bereichen unheimlich schnell. Durch den technischen Fortschritt und eine optimale Vernetzung ist man fast ständig erreichbar. Sei es per Smartphone, Internet, Telefon oder Email – Dinge werden von überall aus erledigt. Dieser scheinbare Komfort kann Menschen unter Druck setzen und zur Erschöpfung bis zum sogenannten Burnout-Syndrom führen. Laut einer Studie können etwa 80 Prozent der Menschen nicht gut schlafen und fühlen sich bereits am Morgen gerädert. Angela Di Stefano erlernte in einer schwierigen Lebensphase im Institut für Vedisches Wissen in Singen unter Anleitung von Hildegard Waldschütz die Transzendentale Meditation (TM) und fand wieder zu mehr Energie und Lebensfreude.

Frau Di Stefano, Sie strahlen eine positive Lebensenergie aus, sind attraktiv, fit und sprühen vor Vitalität. Vor etwa fünf Jahren waren Sie so erschöpft, dass Sie nicht mehr wussten, wie es weiter gehen sollte. Wie kamen Sie aus dieser Situation heraus?

Ich hatte damals einen anstrengenden Beruf. Als dann meine Tochter zur Welt kam, hatte ich einfach keine Energie mehr. Ich fühlte mich immer schlapp und kraftlos, wie eine vertrocknete Blume. In meinem Kopf drehten sich die Gedanken, selbst alltägliche Dinge konnte ich nur unter großer Anstrengung erledigen. Dann stieß ich auf die TM und erlernte diese einfache Entspannungstechnik im Institut für Vedisches Wissen. Das ewige Hamsterrad in meinem Kopf war besiegt. Schon nach zwei Wochen ging es mir wieder richtig gut und ich konnte wieder gut schlafen. Die Lebensfreude und die Energie kamen zu mir zurück, alles ging leichter von der Hand. Die Ängste und Sorgen stehen seitdem nicht mehr im Mittelpunkt, ich kann mit Problemen viel besser umgehen. Heute kann ich die schönen Momente im Leben bewusst wahrnehmen und mich daran erfreuen.

Frau Waldschütz, Sie leiten das Institut für Vedisches Wissen in Singen und üben die TM seit 44 Jahren aus. Mit Ihrem Ehemann, Dr. med. Rainer Waldschütz, leiteten Sie bereits etwa 600 Kurse. Warum kann die Entspannungstechnik der TM bei Erschöpfung und Burnout so schnell und erfolgreich helfen?

Das liegt an der Technik selbst. Die TM ist einfach und ohne Konzentration anzuwenden. Mit dieser unkomplizierten Technik kann jeder schnell Erfolge erfahren. Zum einen erfährt man dabei eine sehr tiefe Ruhe und Entspannung. Diese nutzt der Körper, um Stress, Müdigkeit und Schlacken zu lösen. Automatisch bringt dies mehr Energie und ein viel besseres Wohlbefinden. Wissenschaftliche Studien belegen, dass sich dabei auch Schlafstörungen, Ängste und Depressionen lösen lassen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass während der TM die Gehirnfunktionen besser koordiniert sind, man nutzt sein Gehirn besser. Die TM bringt also nicht nur eine bessere Konzentration und ein besseres Gedächtnis, sondern auch eine gesunde Stabilität und eine stärkere Stress-Resistenz in unser Leben zurück.

Frau Di Stefano, wie üben Sie die TM aus?

Ich mache es mir dabei gerne bequem, denn die tiefe Entspannung lässt mich sanft in die Stille sinken. Ich übe die TM am Morgen und am Abend für jeweils 20 Minuten aus. Das ist dann meine Zeit für mich. Auf diesen Genuss freue ich mich immer sehr. Das ist sozusagen meine innere Dusche, die mich ausgleicht und mir eine hohe Lebensqualität im Alltag beschert.

Aktionen

Tag der Offenen Tür

Danzigerstraße 2, Singen

10 Uhr Was ist Stress & Warum kann ich nicht schlafen

11 Uhr Was bringt die TM &

TM ist 3 x einzigartig

12 Uhr Wie funktioniert die TM

Info-Vorträge

kostenfrei und unverbindlich

Konstanz, Hotel 47 Grad, Reichenaustraße 17

Sonntag, 3. November, 17 Uhr

Donnerstag, 7. November,

18.30 Uhr

Sonntag, 10. November, 17 Uhr

¦

Singen, Institut, Danzigerstraße 2

Samstag, 2. November, 15 Uhr

Mittwoch, 6. November, 17 Uhr

Samstag, 9. November, 16 Uhr

Mittwoch, 13. Noember, 19 Uhr

Mehr Informationen unter Telefon (01¦76)¦32¦91¦68¦80 oder Mail an tm.bodensee@icloud.com