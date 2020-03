Singen

Der Vortrag „Justiz in Südbaden im Nationalsozialismus“ von Johannes Daun am Mittwoch, 18. März, um 19 Uhr im Stadtarchiv wird wegen des Coronavirus‚ abgesagt und im Sommer nachgeholt.

Der Vortrag „Demografischer Wandel, Altersbilder und Selbstbestimmung“ am Freitag, 20. März, um 15 Uhr fällt aus.

Wegen der aktuellen Situation der Corona-Epidemie muss die geplante Veranstaltung der Missionsgruppe von Herz-Jesu unter der Titel „Burundi-Essen“ am Sonntag, 15. März, im St. Anna-Saal abgesagt werden.

Die Jobdays, geplant am Donnerstag, 2., und Freitag, 3. April, in der Singener Stadthalle, werden auf den 20. Juni und 1. Juli verschoben, da bei dieser Veranstaltung insgesamt über 1000 Besucher erwartet werden und die Verordnung auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes derartige Großveranstaltungen bis auf Weiteres untersagt.

Der Auftritt des Balletts aus La Ciotat am 22. April entfällt, da das Ensemble aus der französischen Partnerstadt nicht einreisen kann.

Die Jahreshauptversammlung Gewerkschaft NGG Region Baden-Württemberg Süd, am 14. März in der Hohentwielgaststätte auf dem Hohentwiel, fällt aus.

Worblingen

Der Tauschmarkt für Artikel rund ums Kind am Samstag, 14.

März, in der Hardberghalle in Worblingen wird abgesagt, wie die Frauengemeinschaft St. Stephan Arlen als Veranstalter ankündigt.

Gottmadingen

Das Bildungswerk der Seelsorgeeinheit Gottmadingen sagt das Frauenfrühstück in Ebringen am 19. März ab 9 Uhr im Schulhaus in Ebringen mit Referentin Beate Weingardt aus Tübingen zum Thema „Schau mir in die Augen, Kleines – die Faszination der Körpersprache“ ab.

Randegg

Die Verantwortlichen des VfB Randegg müssen aufgrund der aktuellen Situation das 14. Showtanzturnier am Samstag, 14. März, in der Grenzlandhalle in Randegg absagen. Die Eintrittskarten können bei der Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden. Ein neuer Termin wird noch bekannt gegeben.

Hilzingen

Das musikalische Kabarett mit den Kistenrockern am Samstag, 14. März, im Hilzinger Kirchenkeller fällt krankheitsbedingt aus, wie die Frauengemeinschaft Hilzingen als Veranstalter mitteilt.