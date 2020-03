Singen

Die Veranstaltung „Offener Himmel“ im Hegau-Klinikum Singen am Sonntag, 15. März, findet laut Kliniksprecherin Andrea Jagode nicht statt.

Der Vortrag des Stadt-Seniorenrats „Kräuter – Gesundheit aus dem Garten“ am Freitag, 13. März wurde ebenso abgesagt, wie die Veranstaltung „Altersbilder“ am Freitag, 20. März.

Die Jahreshauptversammlung der Singener Gesamtwehr in der Mehrzweckhalle Curana in Beuren am Samstag, 21. März, fällt aus.

Auch das Erzählzeitfinale mit Thomas Hürlimann, der aus seinem Roman „Heimkehr“ in der Stadthalle am Sonntag, 5. April, lesen sollte, muss auf einen anderen Termin verschoben werden.

Rielasingen-Worblingen

Der Vortrag mit Gabriel Richer zum Thema „Frontotemporale Demenz“ am Mittwoch, 18. März, im Pflegezentrum St. Verena wird laut Pressestelle der Stadt Singen abgesagt, da die im Pflegezentrum lebenden Menschen verstärkt gefährdet sind, sich mit dem Coronavirus anzustecken, so die Pressemeldung des Aktionsbündnisses Demenz. Der Vortrag wird auf Herbst verschoben.

Die „Nein-Tonne“, Theateraufführung der kommunalen Kinderhäuser, Turnhalle des Kinderhauses Rosenegg, Rielasingen-Worblingen am Montag, 30. März, muss laut Tanja Harder von der Gemeindeverwaltung abgesagt werden.

Hilzingen

Das Kreiskameradschaftstreffen der Feuerwehrsenioren des Landkreises Konstanz am Samstag, 4. April, in der Hegau-Halle Hilzingen, wurde abgesagt.

Gailingen

Das Konzert in der Reihe Kammermusik am Hochrhein am Sonntag, 15. März, fällt laut Veranstalterin Anna Kartini aus.

Engen

Der Engener Ostermarkt am 29. März kann wegen des angekündigten Verbots von Großveranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern nicht stattfinden.

Die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Engen im Gerätehaus am Freitag, 13. März, ist abgesagt.

Auch die geplante Einweihung der Bittelbrunner Peterfelshalle am Sonntag, 15. März, soll auf einen späteren Termin verschoben werden.