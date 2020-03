Singen

Der Runde Tisch der Lokalen Agenda am 16. März ist abgesagt. Die Veranstaltung hätte am Montag um 18 Uhr im Singener Rathaus stattgefunden.

Der Informationsabend über Regelungen für ein selbstbestimmtes Leben im Alter am Dienstag, 17. März, ab 19 Uhr im Treffpunkt Horizont unter dem Titel „Heute schon für morgen sorgen“ wird abgesagt und zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Der Wettkampf- und Trainingsbetrieb wird auch beim TC Singen durch die sofortige Schließung der Tennishalle an der Schaffhauser Straße und die Einstellung des Spielbetriebes zunächst bis Ende des Monats eingestellt.

Die Vorstandschaft des GEMS Fördervereins hat beschlossen aus gegebenem Anlass die für den 17. März geplante Mitgliederversammlung bis auf Weiteres zu verschieben, wie Werner Gohl vom Förderverein mitteilt.

Hilzingen

Die Seniorenratssitzung am Montag 16. März, muss wegen Corona-Infektionsgefahr ausfallen, da gerade ältere Bürgerinnen und Bürger zur besonderen Risikogruppe gehören. Manfred Hirner vom Seniorenrat bittet um Verständnis.

Engen

Die Seniorengemeinschaft Welschingen muss das Treffen bei der Zimmerei Keller in Welschingen absagen. Er soll, wie Bruno Stich von der Seniorengemeinschaft in einer Presseankündigung mitteilt, zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Die AWO-Begegnungsstätte in Engen bleibt bis auf Weiteres aufgrund der Verbreitung des Coronavirus geschlossen, wie der Awo-Ortsverein mitteilt. Ebenfalls abgesagt werden muss die Mitgliederversammlung vom 25. März. Diese werde zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden.

Gottmadingen

Das Rotkreuz-Lädele in Gottmadingen bleibt vorerst geschlossen. Zudem teilt Peter Löchle vom Sozialkreis Gottmadingen mit, dass die geplante Jahreshauptversammlung am 20. März nicht wie geplant stattfinden kann.

Mühlhausen-Ehingen

Die Computeria Mühlhausen-Ehingen bleibt wegen der aktuellen Lage und Ausbreitung des Coronavirus laut Ankündigung der Organisatoren bis nach den Osterferien am 20. April geschlossen. Weitere Info im Internet unter https://www.senioren-muehlhausen-ehingen.de/pc-senioren