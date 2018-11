von SK

Gleich zwei Mal musste die Feuerwehr am Samstagabend wegen brennender Papiertonnen ausrücken. Gegen 19.30 Uhr ist eine Papiertonne laut Polizei aus noch unklarer Ursache in der Thurgauer Straße in Brand geraten und musste von der Feuerwehr gelöscht werden.

Eine Stunde später entdeckten Zeugen in der Enge Straße eine weitere brennende Mülltonne, die unter einem Vordach neben einem geparkten Fahrzeug stand. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit sieben Einsatzkräften anrückte, wurde die Mülltonne laut Polizei von Zeugen geistesgegenwärtig auf die Straße gezogen und damit vermutlich ein größerer Schaden verhindert. Außerdem unternahmen sie mit einem Feuerlöscher eigene Löschmaßnahmen.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen besteht, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Singen zu melden, Tel. (07731)888-0.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein