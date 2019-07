Mit brachialer Gewalt hebelten unbekannter Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Tür einer Lagerhalle mit Büroräumen in der Freibühlstraße auf. Dies berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. In den Büroräumlichkeiten öffneten sie gewaltsam mehrere Schränke und durchsuchten diese. Aus der Lagerhalle, in der sich mehrere Fahrzeuge befanden, entwendeten die Täter auf bislang nicht bekannter Weise einen hochwertigen grauen Ferrari. Eventuell wurde das Fahrzeug verladen und von einem Transporter fortgebracht, so die Polizei. Es entstand ein Diebstahlsschaden in Höhe von rund 250 000 Euro. Personen, die in der Nacht Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Friedrichshafen, (07541) 701-0, zu melden.