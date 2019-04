von SK

In den vergangenen Nächten wurden mehrere Motorroller im Bereich der Enge Straße, Scheffelstraße und der Alpenstraße entwendet. Die Roller wurden in der Zwischenzeit wieder aufgefunden, dennoch sucht die Polizei noch nach den Tätern und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich an das Polizeirevier Singen, (0 77 31) 888-0, zu wenden.