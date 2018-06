Singen In Singen entsteht Solidarität am laufenden Meter

In Singen entsteht Solidarität am laufenden Meter

Beim Sponsorenlauf des Behinderten-Treffs – kurz Be-Treff – legten am Wochenende 538 Teilnehmer 5316 Kilometer zurück. Mit am Start waren auch Belegschaften etlicher Unternehmen.

Der Begriff Breitensport kann für Singen ausgeweitet werden: Beim achten Sponsorenlauf für den Be-Treff als Einrichtung der Lebenshilfe traten am Samstag 538 Teilnehmer unter einem Jahr bis hin zum hohen Seniorenalter an. Schon eine halbe Stunde vor dem offiziellen Start versammelten sich die ersten Teilnehmer in der Mühlenstraße, ob einzeln oder zu zweit, als Familie mit den Jüngsten im Sportwagen oder als Gruppe. Und Vierbeiner, denn auch viele Hunde begaben sich mit Herrchen und Frauchen oder als Familienmitglied auf die Strecke.

Von Wettkampffieber war dabei keine Spur, es ging auch nicht um Preise – Leistung und Schnelligkeit waren nicht gefragt. Es zählten die gelaufenen Kilometer und wie hoch der jeweilige Sponsor diese honoriert. Der Geist des Laufs zeigte sich schon nach dem Startschuss durch Oberbürgermeister Bernd Häusler. Keiner preschte vor, ganz gemächlich setzten sich die Ersten in Bewegung. Der Be-Treff Sponsorenlauf machte dagegen wieder deutlich, wie die Mitarbeiter aus Betrieben in Singen und Umgebung in sozialer Hinsicht motiviert sind.

Mensch und Tier

Mit 78 Teilnehmern ging das Team von Constellium an den Start, darunter ganze Familien mit Kleinkindern in der Sportkarre. Familie Schubert überließ die Entscheidung dem vier Monate alten Sohn Franz: "Solange er mitmacht, gehen wir gemütlich spazieren", meinte Peter Schubert. Ebenfalls stark motiviert zeigte sich das Team der Sparkasse Hegau-Bodensee. "Das ist eine super Veranstaltung, wir sind immer dabei", betonte Martina Fahr-Rackow. Isabella Sauter zählte sogar doppelt, an ihrer Seite lief ihre Hündin Dei Damaris mit. "Wir sind beide fit, sie noch mehr als ich" – gleichwohl wollte sich Isabella Sauter auf eine Kilometerzahl aber nicht festlegen.

Unter den 35 Teilnehmern der Firma Amcor befand sich Patrick Kümmel. Er meinte, dass er zehn Kilometer locker schaffe. Er verschwieg nicht, dass intern schon ein kleiner Wettkampf bestehe, betonte aber: "Wir laufen für einen guten Zweck und haben Gaudi dabei." Bei der Firma Georg Fischer wurde am vergangenen Wochenende durchgearbeitet, sonst wäre die Gruppe größer, erklärte Georg Winkler. Aber wer mitmache, sei in jedem Fall hoch motiviert. Das zählte auch für Kathrin Jedelhauser und Barbara Lo Conte, mit ihnen war zum ersten Mal die Stadtverwaltung vertreten. Sie wollten mit gutem Beispiel vorangehen.

Marianne Gollbach spazierte mit ihrer Hündin Zita ganz gemütlich zur Kontrollstation, wo beide den ersten Gummiring als Zeichen für eine gelaufene Runde erhielten. Für Hubertus Both war es nicht die erste Teilnahme, diesmal war er im Team mit Petra Richter und ihrem Sohn Moritz unterwegs. "Es macht Spaß und spornt an", meinte er, "man packt gerne noch eine Runde drauf." Mit einem Pauschalbetrag sponserten sie sich selbst. Sie hatten sich nach der Kilometerzahl gerichtet, die sie zu dritt beim Stadtlauf zurückgelegt hatten.

Starten konnten die Teilnehmer den ganzen Tag über. Die Jugendfeuerwehr Singen war für Notfälle im Einsatz. Trotz des ganztägigen Dienstes gingen kurz vor Schluss noch zwei ihrer Mitglieder auf die Strecke.