von SK

Ein 26-Jähriger hat unvermittelt einen 32-Jährigen attackiert und so sehr verletzt, dass er mit Verdacht auf Nasenbeinbruch ins Krankenhaus gebracht wurde. Wie die Polizei mitteilt, geschah der Zwischenfall am Donnerstagnachmittag im Außenbereich eines Lokals in der Werner-von-Siemens-Straße in Singen. Dort saß der 32-Jährige, bis er von hinten angegriffen und mit Fäusten geschlagen wurde. Als der Geschädigte vom Stuhl fiel, schlug der Angreifer mit dem Stuhl auf ihn ein. Und als der Geschädigte flüchtete, rannte der 26-Jährige ihm mit einer Schere in der Hand hinterher. Anschließend setzt sich der Tatverdächtige ins Auto seiner Begleiterin und fuhr davon. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.