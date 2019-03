Nie wieder soll es passieren. Zum Beispiel als Frau: Die Zahnpasta-Tube in der Mitte drücken? Nervt den Mann, geht nicht – aber dann tut sie's doch. Oder der Mann: Er gelobt das Papiertaschentuch aus der Jeans zu nehmen, bevor sie in der Wäschetonne landet – autsch. Mann oder Frau haben's einfach vergessen. Warum?

Danke!

Wer auch immer die Antwort weiß, es nutzt gar nichts. Wie etwa bei der Unterscheidung von Liebfrauen- und Herz-Jesu-Kirche. Zweimal fand während der Fasnachtstage der Witz über das Glocken-Geläut-Verbot seinen Niederschlag in der Berichterstattung und zweimal wurden die Kirchen verwechselt. Beim ersten Mal drückte Beatrix Gabele noch ein Auge zu; beim zweiten Mal schickte sie dem Verfasser eine nette, mit Smiley versehene Mail mit dem Korrekturhinweis. Danke!

Sorry!

Wobei der Unterschied zwischen Liebfrauen- und Herz-Jesu-Kirche vollständig bewusst ist – allein schon wegen der Optik. Trotzdem ist's passiert, wobei die Fasnacht und der damit verbundene redaktionelle Trubel als Ausrede ins Feld geführt werden könnte. Aber das wäre geflunkert, denn tatsächlich wurden auch früher schon mal die beiden Gotteshäuser namentlich falsch zugeordnet. Es ist eben einfach passiert und darauf gibt es nur eine Antwort: Sorry!

Super!

Weniger verständig auf einen Fauxpas reagierte Frank Müller aus Weiterdingen. Er entdeckte einen Fehler, den er als peinlich für die Redaktion empfindet: Wurde da doch tatsächlich der Hohenstoffeln als Hohenstoffel bezeichnet. Das ist eindeutig ein N zu wenig, aber in diesem Fall handelt es sich wirklich um einen Flüchtigkeitsfehler aufgrund der erschwerten Produktionsbedingungen zur närrischen Hochzeit. Dennoch verneigen wir uns tief vor jedem Leser, der es bei der Lektüre genau nimmt. Für jede Redaktion ist er ein Bruder im Geiste: Super!

Verzeihlich

Beruhigend immerhin, dass auch anderen passiert, was ihnen nicht passieren sollte. Rainer Hespeler, seines Zeichens Präsident der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee, musste sich beim Frühschoppen am Fasnachtsmontag in Gottmadingen vom Guntrum Brütsch aus Randegg den Kopf waschen lassen. Der Chef der Unkenbrenner wies den Verbandsnarren darauf hin, dass er bei der Vorstellung der 120 Mitgliedsgruppen in Volkertshausen die Randegger vergessen hat. Bei so vielen Mitglieder aber darf man das – es ist verzeihlich.

Hoffnung

Und wer überhaupt will schon kleinlich sein? Gottmadingens Bürgermeister Michael Klinger beispielsweise behauptete in der Bütt ganz kess, dass er derjenige "ist, wo alles kann". Ja, so darf man sich fragen, ist der Herr Doktor denn bei Klinsmann in die Schule gegangen? Immerhin hat der Bürgermeister eine Lehrerin als Lebenspartnerin. Es besteht also Hoffnung...