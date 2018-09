von SK

Andreas Kämpf von der Singener Gems hat Sie als Mutter des Amateurtheaters in der Gems bezeichnet. Sind Sie das?

Das kann man schon so sagen. Ich war 1994 die Erste, die das übernommen und aufgebaut hat. Vor allem war ich die erste Frau, zu der Zeit gab es wenig Frauen, die Regie geführt haben. Seitdem habe ich rund 15 Stücke in Singen inszeniert.

Sie inszenieren oft an ungewöhnlichen Plätzen. Wie entsteht eine Inszenierung und welche ist Ihnen besonders in Erinnerung?

Die Stücke stehen in Verbindung mit oder ergeben sich aus Orten. Wir haben auf dem Hohentwiel gespielt, in der Scheffelhalle, im Stadtgarten oder den "Jedermann" auf dem Herz-Jesu-Platz. Es sind die Orte, die sprechen. Jeder Ort hat eine Geschichte, eine Atmosphäre, eine Stimmung und die ruft Bilder in mir hervor, aus denen ich dann ein Stück entwickle. Dabei beziehe ich auch die Zeitgeschichte mit ein. Wie bei dem Stück "Meine Stadt gibt es nicht mehr" zum Hohentwieljubiläum 2015, in dem es um Frauen auf der Flucht geht. Ich bin außerdem ein großer Shakespeare-Fan. Seine Stücke und Figuren sind sehr flexibel.

Die "Ballsaalgeschichten", eine Reise durch die Zeit in der Scheffelhalle mit Musik von Jürgen Waidele und friends inszenierte Hinterberger 2014. | Bild: Gems

Wie kommt es, dass Sie gern außerhalb des Theaters spielen?

Das ist aus der freien Theaterszene der 70er- und 80er-Jahre entstanden. Damals gab es die Bewegung raus aus den Theatern, zu den Menschen zu gehen und Straßen und Geschäfte zu bespielen. Bei meinen Regieprojekten in Amsterdam habe ich das schon gemacht und in den Stücken Geschichte aufgearbeitet. Das Schöne an Singen ist, dass die Stadt offen für solche Projekte ist, die Plätze zur Verfügung stellt und wir gemeinsam Projekte erarbeiten. Diese Offenheit gibt es nicht überall.

Wer spielt bei Ihnen mit und wie entsteht das Stück?

Ich habe mir mit der Zeit einen Stamm von Amateurschauspielern aufgebaut. Das sind so zehn bis zwölf Leute: Eine Mannschaft, auf die ich mich verlassen kann. Mir ist wichtig, dass alle Schauspieler im Stück gleich wichtig sind. Es gibt keine Hauptdarsteller und Nebenrollen. Das Stück wird zusammen erarbeitet, wir haben ein Textgerüst, auf dem wir gemeinsam aufbauen.

Sie suchen sich immer wieder Texte und Themen mit aktuellem Bezug, um Beispiel das Stück, das gerade gespielt wird: "Ich bin die Mutter eines Terroristen." Wie kam es dazu?

Ich sah das Stück bei den Heidelberger Theatertagen und es hat mich begeistert. Ich habe es dann aus dem Belgischen übersetzt und mit den professionellen Schauspielerinnen Anny de Silva und Kirsten Schaefer inszeniert. Mich hat interessiert, was die Mütter der Terroristen sagen, wie mich generell interessiert, was Frauen zu sagen und zu erzählen haben.

Das bringt uns zu dem Stück, das Sie jetzt vorbereiten. Es beschäftigt sich anlässlich von 100 Jahre Frauenwahlrecht und der Kommunalwahl 2019 mit dem Thema "Frauenbeteiligung in der Politik".

Das Stück "Her mit dem ganzen Leben" soll eine Szenencollage werden, die an Texten und Biografien angelehnt ist, die sich mit dem Thema Gleichberechtigung beschäftigen. Da ist zum Beispiel der Text "Lysistrata" in einer Übersetzung von Erich Fried oder die Biografien der Suffragetten der 20er-Jahre. Auch die Handlung des Films "Die göttliche Ordnung" kann einfließen. Die Szenen sollen von zwölf bis 15 Amateurschauspielern und Amateurschauspielerinnen erarbeitet werden. Interessenten sind noch willkommen! Ich bin der Stadt Singen dankbar, dass wir das Stück im Ratssaal spielen dürfen.

Was mögen Sie am Theater und speziell am Theater in der Gems?

Das ist ganz sicher die Lebendigkeit des Theaters, die Herausforderung, im Moment etwas gemeinsam zu schaffen. Dazu braucht es eine Motivation, die dich trägt. Der Prozess der Idee, die man gemeinsam mit Menschen umsetzt, ist toll. Wenn es gut ist, ist es eine Bereicherung für alle Beteiligten. In der Gems gefällt mir gerade der Austausch mit den anderen Regisseurinnen. Diesen Austausch habe ich vermisst. Jetzt treffen wir uns auf Initiative von Anja Varli regelmäßig, schauen uns gegenseitig unsere Stücke an, erörtern Probleme oder können gemeinsam Workshops anbieten. Es ist schön, dass wir das jetzt haben.

Fragen: Jacqueline Weiß

Zur Person Marie Luise Hinterberger ist 1948 in Singen geboren und hat das Gymnasium besucht. Sie studierte Germanistik, Kunstgeschichte und Publizistik in Berlin und machte eine Ausbildung zur Radio- und Fernsehtechnikerin. Nach ersten Erfahrungen als Schauspielerin und Regieassistentin zog es sie nach Amsterdam. An der Hochschule für Kunst in Kampen ließ sie sich zur Regiesseurin ausbilden und kam 1990 zurück an den Bodensee, wo sie als freiberufliche Theaterpädagogin und Regisseurin im Kreis Konstanz und der Schweiz arbeitet.

ist 1948 in Singen geboren und hat das Gymnasium besucht. Sie studierte Germanistik, Kunstgeschichte und Publizistik in Berlin und machte eine Ausbildung zur Radio- und Fernsehtechnikerin. Nach ersten Erfahrungen als Schauspielerin und Regieassistentin zog es sie nach Amsterdam. An der Hochschule für Kunst in Kampen ließ sie sich zur Regiesseurin ausbilden und kam 1990 zurück an den Bodensee, wo sie als freiberufliche Theaterpädagogin und Regisseurin im Kreis Konstanz und der Schweiz arbeitet. Interessenten für das neue Stück „Her mit dem ganzen Leben“ können sich unter der E-Mail-Adresse hinterberger.gerndt@gmx melden. Ein erstes Treffen soll am 22. September stattfinden.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein