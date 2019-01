Noch sind die Wände nicht ganz gestrichen, die Böden in Rohform und die Küchengeräte nicht angeschlossen. In vier Monaten soll das in der Singener Nordstadt ganz anders aussehen, dann können voraussichtlich 28 Menschen mit Behinderung in den Neubau der Stiftung Liebenau einziehen. Neben Wohnraum gibt es dann nebenan einen Förder- und Betreuungsbereich mit 20 Plätzen. Es ist ein einzigartiges Projekt im Landkreis Konstanz und das erste Projekt der Stiftung Liebenau in Singen. "Wir haben immer schon gemerkt, dass es viele Anfragen aus dem Landkreis Konstanz gibt", sagt Jörg Munk als Geschäftsführer der Liebenau Teilhabe. Sechs Jahre nach den ersten Plänen sollen hier künftig Menschen mit Behinderung die Möglichkeit haben, Wohnen und Arbeiten zu kombinieren und nahe ihrer Angehörigen zu leben. Außerdem sollen hier 30 Menschen einen Arbeitsplatz finden.

Bild: Arndt, Isabelle

"Wir sind auf der Zielgeraden, doch es war durchaus ein langer Weg", sagt Munk. Spatenstich war im April 2017. Damals wurde mit einer Fertigstellung im November 2018 gerechnet, die nun eingetretene Verspätung von rund sechs Monaten bewege sich im üblichen Rahmen.

Zwei Gebäude mit vielen Möglichkeiten

Ein Schild am Baustellenzaun kündigt mit dem neuen Einzugstermin im Mai auch an, was hier entsteht: sozialtherapeutisch gestütztes Wohnen und Arbeiten für Menschen mit Behinderung. Diese Bereiche sind auf zwei Gebäude aufgeteilt: In einem dreistöckigen Neubau ist Platz für fünf Wohngemeinschaften, drei Wohnungen für Eltern mit Behinderung und fünf Ein-Zimmer-Appartments zur freien Vermietung. Nebenan im Förder- und Betreuungsbereich gibt es neben vier Betreuungsräumen auch Büros für die Zentralen Dienste der Stiftung sowie einen Mehrzweckraum, der jedem offen stehe. Das Angebot richtet sich nicht allein an Menschen mit Behinderung, wie Einrichtungsleiterin Ursula Rohmer betont. Die Lage der Einrichtung sei dafür optimal: Am Rand eines bestehenden Wohngebiets sei sie Teil der Stadt, durch das angrenzende Wasserschutzgebiet aber auch nah an der Natur.

Mittendrin und doch nah an der Natur: Das Wohnprojekt grenzt an ein Wasserschutzgebiet, der Außenbereich soll noch gestaltet werden. | Bild: Arndt, Isabelle

"Es muss immer jemand da sein"

Wohnen und arbeiten werden hier Menschen mit Behinderung, die einen hohen Betreuungsaufwand haben. "Es muss immer jemand da sein", sagt Jörg Munk. Momentan geht die Stiftung Liebenau davon aus, dass zwei Drittel der Bewohner nebenan arbeiten werden. Wie das genau aussehen wird, hänge individuell vom Bewohner ab und werde derzeit erarbeitet. Die Nachfrage nach den Wohn- sowie Betreuungsplätzen sei sehr hoch. "Wir könnten fast ein zweites Wohnhaus anbieten", sagt Munk. Nun gehe es darum, in Gesprächen abzuklären, ob und wie die Einrichtungen zu den Vorstellungen der Betroffenen passen. "Die Bewohner sollen möglichst gut harmonisieren", sagt Bereichsleiterin Susanne Rick. Daher würden sie nun Kriterien erarbeiten, um stimmige Wohngruppen zusammen stellen zu können.

Susanne Kick, Jörg Munk und Ursula Röhmer von der Stiftung Liebenau stehen dort, wo künftig 28 Menschen mit Behinderung leben sollen. Im Hintergrund der Förder- und Betreuungsbereich mit 20 Plätzen. | Bild: Arndt, Isabelle

Grundlegender Auftrag bei der Betreuung sei, bereits erlernte Dinge zu üben und zu festigen sowie Neues zu lernen. Es geht dabei um Fähigkeiten, die Kinder häufig noch vor dem Kindergarten-Alter lernen, wie Ursula Rohmer erklärt – zum Beispiel wie man miteinander spricht oder kocht. Die Möglichkeiten der Menschen mit Behinderungen seien teils sehr unterschiedlich: Während der eine sich selbstständig Kaffee kochen kann, sei es für den nächsten schon ein Erfolg, den Knopf des Wasserkochers zu drücken. In den Gebäuden an der Bruderhofstraße sollen bald die verschiedensten Menschen mit Behinderung einen Platz finden.