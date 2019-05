von Susanne Schön und Matthias Güntert

In vielen Hollywood-Streifen haben die Hauptprotagonisten ein Zeitlimit. Sie sind ständig im Kampf gegen die Uhr und haben die Zeiger stets fest im Blick. Actionstar Liam Neeson hatte 96, Ulknudel Eddie Murphy lediglich 48 und Routinier Kiefer Sutherland gar nur 24 Stunden Zeit. Ebenso wie in Hollywood reichten bei der 72-Stunden-Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) nur wenige Stunden, um neue Helden zu schaffen. Und neue Helden wurden tatsächlich geboren, denn die mitmachenden Jugendlichen und Kinder hatten lediglich drei Tage Zeit, um ein soziales Projekt vor der eigenen Haustüre zu realisieren. Immer im Blick – neben der Uhr: Die Ideen mussten sozial, ökologisch, nachhaltig oder integrativ sein.

Ein neues Zuhause für die Bienen ist entstanden: Die Pfadfinder in Singen haben neue Bienenhotels für die Insekten gefertigt. Bild: Jean-Pierre Sitzler | Bild: Jean-Pierre Sitzler

An Deutschlands größter Sozialaktion, die seit dem Jahr 2013 bundesweit durchgeführt wird, beteiligten sich in diesem Jahr weit mehr als 160 000 Jugendliche und Unterstützer. Auch im Dekanat Hegau haben sich acht Gruppierungen kräftig für den sozialen Zweck in die Hände gespuckt. Wie Jean-Pierre Sitzler, Jugendreferent im Katholischen Jugendbüro, mitteilt, haben die mehr als 330 Teilnehmer aus Singen und dem Hegau mehr als 23 000 Stunden ehrenamtliches Engagement gezeigt. Mehr noch: Ihr Einsatz sei ansteckend gewesen. Denn gleich ganze Ortschaften machten mobil, um Unmögliches noch in den letzten Stunden der Aktion möglich zu machen. „Die 72-Stunden-Aktion hat gezeigt, dass Jugendliche und junge Erwachsene durchaus anpacken und Berge versetzen können. Wenn Menschen zusammen arbeiten, kann viel Gutes getan und die Welt, und sei es an einer kleinen Stelle, ins Positive verändert werden“, bilanzierten die beiden Jugendreferenten Jean-Pierre Sitzler und Christina Fehrenbach.

„Wahnsinn, was hier passiert ist!“

Die größte Gruppe aus dem Dekanat Hegau stellten die Steißlinger Pfadfinder. Rund 110 Jugendliche im Alter von 9 bis 55 Jahren packten bei der Umgestaltung der Fronholzhütte und des umliegenden Geländes an. Die Grillstelle wurde neu aufgebaut und gepflastert sowie Bänke dafür gebaut. Zudem wurden neue Spielgeräte aufgestellt, die Grillhütte geputzt, inklusive Moos enfernen, und gestrichen sowie ein Klohäuschen gebaut.

Radolfzell Pfadfinder bauen in nur drei Tagen am Kohlplatz eine Holzhütte für Wanderer Das könnte Sie auch interessieren

Regina Renz, Kurat des Stammes, wusste: „Es war gar nicht so einfach, eine Aufgabe zu finden, die von einer Gruppe dieser Größe und mit dem großen Altersspektrum bewältigt werden kann.“ Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde kam darum sehr gelegen. Bürgermeister Benjamin Mors dankte beim Gottesdienst mit anschließender Feier: „Es freut uns, dass wir auf offene Türen gestoßen sind. Wir alle wissen, wie es hier vor 72 Stunden ausgesehen hat. Toll was hier geleistet wurde!“

Bei so viel sozialem Engagement darf es auch mal eine Pause geben: Die Anselfinger Ministranten gönnen sich ein Eis. Unten im Bild ist auch das Maskottchen der 72-Stunden-Aktion: Stoppi, die Stoppuhr. Bild: Lisa Marinovic | Bild: Jean-Pierre Sitzler

Auch vom Koordinierungskreis gab es Lob: „Wahnsinn, was hier passiert ist. Es zeigt, dass wir die Welt ein kleines bisschen besser machen können!“ Die Pfadis sind in Steißlingen sowieso schon für ihre Tatkraft bekannt, so verwunderte es nicht, dass zum Gottesdienst mit anschließender Feier viele Interessierte kamen. Sie trafen auf erschöpfte aber glückliche Jugendliche und ihre Leiter. Diese freuten sich über die große Unterstützung aus der Bevölkerung und von Unternehmern sowie der Gemeindeverwaltung mit Bauhof.

Der bisherige Brandruinenplatz in Aach wurde von den Ministranten Bittelbrunn zu einem Ort der Begegnung umgestaltet. Bild: Christina Fehrenbach | Bild: Christina Fehrenbach

In den 72 Stunden ist nicht nur die Fronholzhütte zu einem echten Schmuckstück geworden. In den drei Tagen sind auch die Pfadis als Gemeinschaft enger zusammengewachsen. So arbeitete man nicht nur bis spät abends zusammen im Wald, sondern übernachtete auch gemeinsam im Feuerwehrgerätehaus. Zudem gab es eigens bedruckte grüne T-Shirts für alle an der Aktion Beteiligten. Die Stammesvorstände Elias Graf und Viktoria Wassmer fassten zusammen: „Es war mega viel Arbeit und hat auch Spaß gemacht!“

Ein kleines Abenteuer

Die Ideen zu den Projekten kamen zum Großteil aus den teilnehmenden Gruppen des Dekanat Hegaus selbst. Aber nur zum Teil: Denn man konnte sich auch an der Aktion beteiligen, ohne im Vorfeld zu wissen, welches Projekt man in den 72 Stunden realisieren werde. Ein kleines Abenteuer quasi für die jungen Helfen aus der Region. Neben den Steißlinger Pfadfindern erhielten auch die Ministranten in Anselfingen und in Arlen zwei sogenannte Get-It-Projekte. In Anselfingen galt es die Wegkreuze herzurichten, in Arlen erhielt das Tipi-Zelt des Kinderhauses Fröbel einen neuen Holzboden.

Enormes Engagement

Für die beiden Jugendreferenten Jean-Pierre Sitzler und Christina Fehrenbach steht nach dem Wettlauf gegen die Uhr und drei sehr arbeitsreichen Tagen jedenfalls fest: „Die Gruppen haben so viel Verschiedenes und Gutes geleistet. Das Engagement der Jugendlichen und jungen Erwachsenen war enorm.“ Und das alles in 72 Stunden. Ob die Hollywood-Stars Liam Neeson, Eddie Murphy oder Kiefer Sutherland das auch in dieser Zeit geschafft hätten?