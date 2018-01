Singen Im Hegau macht sich die Sonne ziemlich rar

Mit einem brillanten Sonnentag verabschiedete sich das Jahr 2017 und damit auch der Dezember. Doch ansonsten hatte der letzte Monat im alten Jahr nicht gerade viel Positives für den Hegau parat. Insgesamt zeigte sich die Sonne in den 31 Tagen nur knapp 39 Stunden. – Zu wenig für die Menschen, die sich gerade in der dunklen Jahreszeit nach Licht sehnen. Andererseits entspricht die kürzere Sonnenscheindauer dem Jahreszyklus. In Singen und im Hegau ist man ja schon daran gewöhnt, dass sich an vielen Wintertagen die Nebeldecke nicht lichten will. Wenn dazu aber noch überdurchschnittlich viel Regen kommt, so kann das Wetter dem einen oder anderen Zeitgenossen schon mal aufs Gemüt schlagen. Der 10. Dezember war so ein Tag, an dem viele das Haus am liebsten nicht verlassen hätten. Da fielen 26,5 Liter Wasser in Form von Regen und Schnee auf den Quadratmeter, und die Temperatur fiel auch noch auf 6,5 Grad unter den Gefrierpunkt. Gefühlt war der Monat kalt. Doch die Statistik zeigt, dass der Eindruck trügt und es eigentlich sogar zu mild war. 13,7 Grad Plus am 31. Dezember sind auch nicht normal. Schön war es trotzdem. gtr/Grafik: WetterKontor