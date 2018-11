von SK

Die legendäre Prog-Rock-Band Jethro Tull mit Ian Anderson kommt am Samstag, 4. Mai, in die Stadthalle Singen, wie Veranstalter Allgäu-Concerts ankündigt.

Vorverkaufsstart ist am Samstag, 1. Dezember.

Seit inzwischen 50 Jahren zählt die Band zu einer der erfolgreichsten ihrer Ära. Dieses Jubiläum feiert Anderson mit einer Welttournee. Das musikalische Spektrum umfasst neben klassischem Rock auch Folk und Blues, Classic sowie Heavy Rock. Hits wie Aqualung, Thick As A Brick, Too Old To Rock And Roll – Too Young To Die oder auch Heavy Horses sollen zum Konzert ab 20 Uhr zu hören sein.

Musik Jethro-Tull-Sänger Ian Anderson: „Für das Publikum geht es bei unseren Konzerten um Nostalgie“ Das könnte Sie auch interessieren

Vorverkauf in allen SÜDKURIER-Geschäftsstellen (in Singen bei Buch Greuter) oder telefonisch: Tel. (0800)999-1-777.