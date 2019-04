von SK

Zu einem Polizeieinsatz in einem Lokal in der Südstadt ist es am Samstag, 27. April, gegen 22.30 Uhr gekommen. Ein Zeuge hatte die Polizei angerufen und mitgeteilt, dass ein Gast des Lokals vom Hund eines anderen Gastes gebissen worden sei. Wie die Polizei berichtet, stellt sich vor Ort heraus, dass der Verletzte durch den Hundebiss eine große Fleischwunde an einer Hand erlitten hatte. Der Besitzer des Hundes war sehr aggressiv, sichtlich stark alkoholisiert und weigerte sich gegenüber den Beamten, sich auszuweisen.

Während der anschließenden Fahrt zum Revier beleidigte der Mann die Polizisten und attackierte sie körperlich. Ein Arzt bestätigte die Fähigkeit für den Gewahrsam, der daraufhin bis zum nächsten Morgen angeordnet wurde. Der Hund des Mannes wurde der Tierrettung übergeben, die ihn ins Tierheim brachte. Laut Polizei wird nun geklärt, ob der Mann als zuverlässiger Hundehalter einzustufen ist oder nicht.