von SK

Die Polizei hat am Ostersonntag in Singen mit einem Hubschrauber nach einem Patienten gesucht. Der 79-jährige Mann war verwirrt und wurde gegen 21.20 Uhr als vermisst gemeldet, woraufhin die Polizei unter anderem mit einem Hubschrauber im Einsatz war. Das bestätigt das Polizeipräsidium Konstanz auf SÜDKURIER-Nachfrage. Der Mann wurde am Ostermontag gegen 9 Uhr von Passanten im Bereich der Feuerwehr Singen gefunden und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Sucheinsatz mit dem Polizeihubschrauber war zwischenzeitlich ohne Ergebnis abgebrochen worden.