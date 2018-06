Singen Historischer Schatz vor der Haustür

Die Festungsruine Hohentwiel in Singen gehört zu den Besonderheiten bei den Burgen- und Schlössertagen. Am 24. Juni gibt's kurzweilige Informationen über die Geschichte der einstigen Burg.

Burgen und Schlösser – sie gleichen Fenstern, die Einblicke in die Geschichte gewähren. Aus diesem Bewusstsein heraus wurden die "Burgen- und Schlössertage grenzenlos" organisiert, an denen 18 Burgen und Schlösser beteiligt sind. Mit dabei ist die Festungsruine Hohentwiel, wo am Sonntag, 24. Juni, etliche Führungen angeboten werden. Die Referenten – durchweg ausgewiesene Kenner der Burgruine – nehmen den Besucher mit auf eine Zeitreise durch die abwechslungsreiche Geschichte der Festungsruine. Auch Kinder können mit einer speziell auf sie zugeschnittener Sonderführung die Burg und das einstige Leben auf ihr entdecken.

Veranstaltet werden die Burgen- und Schlössertage vom Verein Agglomeration Schaffhausen, dem 50 Gemeinden und Städte der Kantone Schaffhausen, Thurgau und Zürich und der Landkreise Konstanz, Waldshut und Schwarzwald-Baar angehören. Der Hohentwiel spielt dabei als größte Festungsruine Deutschlands eine besondere Rolle. Sie umfasst alles in allem weitläufige neun Hektar, ihre Verteidigungsmauern und Kasematten sowie die großen Häuserruinen geben heute noch einen guten Eindruck davon, wie dieses Bollwerk im 18. Jahrhundert gewirkt haben muss, als es als uneinnehmbar galt. Sie ist darüber hinaus ein Ort wechselvoller Geschichte: Sie war eine frühmittelalterliche Adelsburg der Zähringer und Kleingenberger, später eine Raubritterburg, dann der Sitz der schwäbischen Herzöge, eine Landesfestung und diente sogar als Staatsgefängnis. In der Romantik wurden die Geschichten um den Hohentwiel wiederentdeckt und von Joseph Viktor von Scheffel zu einem Liebesroman um die Herzogin Hadwig und den Mönch Ekkehard verarbeitet. Nicht nur für Kinder sind die geheimnisvollen Mauern, die zahlreichen Gewölben, Keller, Gänge, Schlupfwinkel und Treppen ein Paradies. Auch für Wander- und Naturfreunde hält die Festungsruine mit ihrer Flora und Fauna viele Entdeckungen bereit.

Programm am 24. Juni ab 11 Uhr; Eintritt für Erwachsene 4,50 Euro, Kinder unter sechs Jahren frei; alle Führungen sind im Preis inbegriffen