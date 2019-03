von Manuela Fuchs

Es ist ziemlich unruhig in der Stadthalle. Bis auf die letzte Minute strömen immer noch Väter und Mütter mit ihren Kindern in den Saal. Als es dunkel wird und Musik erklingt, wird es still im Raum: Das Theater mit Horizont aus Wien inszeniert das Musical "Der Zauberer von Oz".

Anfang einer wunderbaren Freundschaft: Dorothy begegnet der Vogelscheuche. Bild: Fuchs

Die kleine Dorothy lebt darin bei Onkel und Tante auf einer Farm in Kansas. Für das Mädchen ist das Leben dort eintönig und langweilig. Eines Tages wird sie durch einen Wirbelsturm in das magische Land Oz getragen. Dort macht sie sich auf den Weg in die Smaragdstadt, wo angeblich ein mächtiger Zauberer lebt. Er soll ihr helfen, wieder nach Hause zu kommen.

Fantasievolle Inszenierung

Dorothys Reise ist voller Gefahren, aber sie findet schon bald Freunde, die ihr zur Seite stehen: Die Vogelscheuche hat leider keinen Verstand und wünscht sich sehnlichst ein Gehirn, der Blechmann hätte gerne ein Herz und der feige Löwe wäre gerne mutig. Die böse Westhexe ist ihnen auf ihrer Reise immer dicht auf den Fersen, denn sie hat es auf Dorothys rote Zauberschuhe abgesehen.

Das Bühnenbild ist ebenso fantasievoll wie die Kostüme es sind. Geschickte Lichteffekte erwecken einen heiteren, dann wieder düsteren Eindruck und so manch kleiner Zuschauer tauscht seinen Sitzplatz dann doch lieber mit Mamas Schoß.

Dorothy und ihre Weggefährten im magischen Land Oz.

Lieder wie "Wir gehen den Weg" oder "Unser großer Tag", machen gute Laune und die Kinder amüsieren sich über die tollpatschige Vogelscheuche und den ängstlichen Löwen. Dorothy und ihre Freunde bestehen alle Abenteuer und erfahren, dass der mächtige Zauberer in Wirklichkeit nur ein ganz normaler Mensch ist.

Franziska Herlau aus Thayngen kam mit ihrer Tochter Lilly, die von Dorothy begeistert war, zumal sie selbst schon einmal Gelegenheit hatte, in diese Rolle zu schlüpfen. Amy Weißer aus Rielasingen und ihre Patentante waren von den Liedern begeistert. Katja von Glinowiecki aus Rielasingen war mit ihren drei Sprösslingen in die Stadthalle gekommen, und dem achtjährigen Hannes gefiel besonders die lustige Vogelscheuche.