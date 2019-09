von Sandra Bossenmaier

In der Regel erfolgt der Erstkontakt per Telefon. Die Opfer häuslicher Gewalt rufen beim Frauenhaus an und bitten um Hilfe. Dann folgt ein Treffen an einem vereinbarten Ort. Meist haben die Opfer schon wichtige Papiere und die nötigsten persönlichen Gegenstände dabei. Denn oft geht es im Anschluss daran direkt ins Frauenhaus. Wo sich dieses in Singen befindet, muss zum Schutz der dort lebenden Frauen geheim bleiben. Denn hier sind die Frauen in Sicherheit.

Bei allem was von da ab passiert, gilt die Sicherheit der Frauen und ihrer Kinder als oberstes Gebot. Im Frauenhaus wird Opfern geholfen. Hier haben sie die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen und den Schritt in ein neues, gewaltfreies Leben zu organisieren. Luxus erwartet die Frauen im Frauenhaus nicht, das Leben dort ähnelt einer Wohngemeinschaft. Man muss sich selbst versorgen und versucht dabei, dem Alltag so gut es geht, nach zu gehen.

Gewaltspirale beginnt langsam

Es könnte die Leidensgeschichte einer Frau sein, die Schutz im Frauenhaus sucht, eine Geschichte, wie sie Claudia Zwiebel in ihrer langjährigen Arbeit im Frauenhaus schon mehrfach in dieser oder ähnlichen Art mitbekommen hat: Hinter dem Ganzen steht ein raffinierter Plan, ganz langsam schleicht sich Gewalt in die Beziehung ein. Oft beginnt es mit der psychischen Demontage des Opfers, bis sich dieses nichts mehr zutraut und sein Selbstvertrauen zerstört ist.

Die Frauen wissen gar nicht, was passiert, trauen sich nicht, sich gegen Schläge oder Psychoterror zu wehren. Ganz im Gegenteil, sie versuchen, ihren Männern alles recht zu machen, um diese nicht noch mehr zu provozieren. Die Frauen haben Angst, etwas falsch zu machen und begeben sich dabei in eine Abhängigkeit zum Partner. Noch dazu schämen sie sich, weil sie geschlagen und gedemütigt werden.

Besonders schwierig kann die Situation in einer Schwangerschaft oder nach der Geburt eines Kindes sein. Der Partner fühlt sich zurückgesetzt und ist eifersüchtig. Noch dazu schafft es die Frau nicht, ihm die Wünsche von den Augen abzulesen und den Haushalt in der gewohnten Perfektion zu führen. Die Spirale aus Psychoterror, Gewalt und Abhängigkeiten eskaliert.

Jede vierte Frau ist betroffen

Das Schlimme daran: die Opfer suchen die Schuld oft bei sich. Ihnen fehlen die Kraft und der Mut, der Situation zu entfliehen. Häusliche Gewalt passiert in allen Gesellschaftsschichten. „Je mehr eine Frau zu verlieren hat, umso schwerer ist es für sie, zu gehen“, berichtet Zwiebel. Gemeint sind hier materielle Güter, aber auch das Ansehen in der Öffentlichkeit. Laut Statistik erlebt jede vierte Frau im Alter zwischen 18 und 80 Jahren mindestens einmal in ihrem Leben häusliche oder sexuelle Gewalt. Nur eine Spitze des Eisberges würde sich melden, erzählt Claudia Zwiebel, Geschäftsführerin des Singener Frauenhauses.

Doch die Möglichkeiten in Frauenhaus sind räumlich begrenzt. Für Frauen und Kinder gibt es dort nur zehn Plätze. Ein Hotelier würde sich über eine Auslastung von über 80 Prozent freuen, für die Verantwortlichen im Frauenhaus bedeutet dies jedoch, dass nicht immer für jede Frau Platz ist. Pro Jahr werden immerhin zwischen 35 und 60 Frauen aufgenommen und betreut. Wenn es zu eng wird, besteht ein guter Kontakt zu anderen Häusern, wohin die Opfer dann vermittelt werden.

Hinhören und nicht wegschauen

Wie bemerkt man, dass Gewalt geschieht? Erst einmal kann man das hören, hinter verschlossenen Türen bleibt es bei Gewalthandlungen selten still. Also erst mal hinhören und nicht wegschauen, lautet der Rat von Claudia Zwiebel. Ein klassisches Merkmal von Gewalt seien die typischen, vom Festhalten hervorgerufenen Hämatome an den Oberarmen. In solchen Fällen sollte man das Gespräch mit den Opfern suchen und diese ermutigen, Hilfe anzunehmen.

Die Zeit für einen Aufenthalt im Frauenhaus ist begrenzt. Alle, die es wünschen, werden auch im Anschluss daran betreut und auf dem Weg in ein selbstständiges und freies Leben ohne Gewalt begleitet. Opfer von häuslicher Gewalt können auch männlich sein. In einem Frauenhaus Schutz suchen können diese Männer natürlich nicht. Aber das Frauenhaus-Team kann Ratschläge geben und Kontakte zu Männerberatungsstellen vermitteln.

Weitere Informationen gibt es unter Telefon (0 77 31) 3‚12 44 oder auf der Webseite des Frauenhauses Singen. Für Beratungen außerhalb der Bürozeiten gibt es unter der kostenlosen Rufnummer (0 80 00) 11 60 16 das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen