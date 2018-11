Singen – Das Jahr 1968 hat Symbolkraft. Politische Umbrüche kennzeichnen es in Deutschland. In Singen entsteht in diesem Jahr die psychologische Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL). In feierlichem Rahmen blickten die Mitarbeiter mit Gästen anlässlich des 50-jährigen Bestehens nicht nur zurück, sondern auch in die Zukunft.

Von den Anfängen einer Beratungsstelle

„Was hat die politische Entwicklung im Jahr 1968 mit der EFL zu tun? Viel“, meinte Bettina Zenner, Leiterin der Diözesanstelle, Fachstelle zur Sicherung der hohen Qualität der Ehe-, Familien- und Lebensberatung in der Erzdiözese Freiburg im Rahmen ihres Grußworts. Als Vorreiterin hatte damals Agnes Hilchenbach (90), die bis 1988 in der Beratungsstelle gearbeitet hat, mit weiteren Mitarbeitern begonnen, die EFL aufzubauen. „Die EFL ist inzwischen zu einem veritablen Player für Ratssuchende im Raum Bodensee geworden“, sagte Bettina Zenner. Der Einsatz der Mitarbeiter sei nicht hoch genug zu schätzen, weil Kirche hier ein lebendiges, liebevolles Gesicht bekomme. Es sei der Anspruch der Beratungsstellen, den Menschen auf hohem professionellem Niveau auf Augenhöhe zu begegnen und die Ratsuchenden vorbehaltlos anzunehmen. Die Beratungsstelle Bodensee sei ein Flaggschiff unter den 15 EFL-Einrichtungen der Erzdiözese.

Bettina Zenner, Diözesanbeauftragte bei der Diözesanstelle Ehe-, Familien- und Lebensberatung in Freiburg, sprach bei der Jubiläumsfeier ein Grußwort. Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Steigender Bedarf bei der Lebensberatung

Die EFL sei auch politisch, weil sie ihr Ohr am Puls der Zeit habe, so Zenner. In diesem Sinne sprach auch Torsten Kalb, Leiter des Fachbereichs Jugend, Soziales und Ordnung für die Stadt Singen: „Sie haben sich immer eingebracht, wenn es neue Probleme in der Stadt gab." Mit dem Kifa-Projekt (Kinder- und Familienbildung) habe die EFL einen niederschwelligen Zugang für Menschen, auch mit Migrationshintergrund, geschaffen. „Ihre Beratungsstelle hat bei der Stadt einen hohen Stellenwert“, so Kalb. „Es ist gut, dass die Kirche solche Einrichtungen wie die EFL hat. Ihnen laufen die Menschen nicht weg“, sagte Wolfgang Heintschel, Geschäftsführer des Caritasverbands Singen-Hegau. „Wir brauchen euch auch die nächsten 50 Jahre“, ergänzte er.

Ständig steigende Klientenzahlen

In seiner Ansprache blickte der Leiter der EFL, Hans-Michael Jung, auf die Anfänge der Einrichtung zurück. Vier Standorte habe die EFL in Singen seit 1968 gehabt, zunächst in der Schwarzwaldstraße 21, dann im Kardinal-Bea-Haus, in der Feuerwehrstraße und seit 1987 in der Hegaustraße 41. In den ersten zehn Jahren lagen die Beratungsstunden zwischen 300 und 400 im Jahr. Im Jahr 2017 waren es gut 4400 Stunden, davon gut die Hälfte in Singen. Auch die Klientenzahlen seien mit den Jahren angestiegen von anfangs etwa 100 auf insgesamt 1076 im Jahr 2017, davon 562 in Singen, 268 in Überlingen und 246 in Konstanz. Seit 1980 arbeiten die Beratungsstellen Singen, Konstanz und Überlingen im Verbund zusammen. Seit Anfang 2017 sind alle Mitarbeiter hauptamtlich beschäftigt. Das Honorarkraftmodell wurde seit 2014 nach und nach aufgegeben. Das Team stellte sich den Gästen auf besondere Weise vor und wies dabei auf die verschiedenen Säulen hin, die bei der Ehe- und Lebensberatung eine Rolle spielen.

Dank ans Team und an die finanziellen Förderer

Hans-Michael Jung dankte seinem Team, das mit viel Einsatzfreude und Kompetenz an die Arbeit gehe. Doch neben dieser Säule seien solide finanzielle Grundlagen und Fachlichkeit mit hervorragender Qualifizierung der Mitarbeiter zwei weitere wichtige Säulen. Die finanziellen Grundlagen werden durch die Erzdiözese (65 Prozent), die katholischen Kirchengemeinden Singen, Konstanz und Überlingen (15 Prozent), die Klienten (15 Prozent) und den Landkreis und die Kommunen (5 Prozent) gesichert.

Im Rahmen der Feier sprach der Leiter der pro familia Singen, Mathias Graf, über das Thema „Wie das Leben so spielt. Ein humorig-tiefsinniger Streifzug durch partnerschaftliche Höhen und Tiefen“. Ladwig’s Dixieland Kapelle aus Wahlwies unterhielt die Gäste.

Die Geschäftsstellen am Bodensee Die EFL Bodensee ist eine von 15 Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen (EFL) mit zwölf Außenstellen in der Erzdiözese Freiburg. Rund 120 Fachkräfte arbeiten in den zwölf katholischen und zwei ökumenischen Beratungsstellen und bieten jährlich über 40 000 Beratungsstunden an.

www.eheberatung-bodensee.de

