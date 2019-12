Kein Christbaum-Loben ohne Christbaum, so einfach war das. Dachte ich. Peter Helm aus Konstanz weiß es besser und eröffnet eine ganz neue Möglichkeit: die Weihnachts-Ananas. „Das ist das optimale Teil für kleine Wohnungen, kann genauso geschmückt werden wie ein Baum und (!) kann nach Neujahr gegessen werden“, schreibt der Leser. Damit reagiert er auf meinen Meinungsbeitrag an gleicher Stelle, dass ich keinen Mensch um die 30 kenne, der einen Weihnachtsbaum in seiner Wohnung hat. Entsprechend fehlt es auch an Möglichkeiten, dass das Christbaumloben mit einem Schnaps gewürdigt wird. Doch nun kenne ich eine Alternative: die Weihnachts-Ananas.

Ein Obst, viele Vorteile: Wie die Ananas weihnachtlich wird

Eine Ananas lässt sich auch noch spontan an Heiligabend kaufen – und ist deutlich günstiger als so ein großer Baum, ob nun Nordmanntanne, Kiefer oder Fichte. Wegen ihrer Größe ist so eine Ananas auch leichter zu transportieren und aufzustellen. Und es gibt auch sonst viele Vorteile, so braucht das Obst zum Beispiel deutlich weniger Schmuck als ein Christbaum. Peter Helm zeigt, wie das geht: Einfach ein paar kleine, je nach Belieben rote, Christbaumkugeln zweckentfremden und schon wird das Tropenobst zur Weihnachts-Ananas.

Auf die Idee kam Peter Helm übrigens im Internet, denn vor zwei Jahren waren bei der Foto-App Instagram zahlreiche festlich geschmückten Ananas zu sehen. Helm schloss sich an und begründete für sich eine neue Tradition zu den Weihnachtsfeiertagen. „Seitdem gibt es bei mir jedes Jahr eine Weihnachts-Ananas“, schreibt er. Da steht auch dem Christbaum-Loben nichts mehr im Wege.

Und nach dem Fest?

Da werden die Christbaumkugeln eingemottet, während die Ananas ihrer natürlichen Bestimmung zugeführt wird: Sie wird gegessen. Ein weiterer Vorteil: Das Entsorgungsproblem ist auch gelöst und es bleibt sicher keine Nadel zurück. Gesund ist es auch noch nach all den Plätzchen und Süßigkeiten. Weihnachts-Ananas sei Dank!