Singen Hier liegt Musik in der Luft: Kulturamt stellt Schwerpunkt "Singen im Takt" vor

Der Anlass war das 125-jährige Bestehen des Blasmusikverbands, das Programm aber weist weit darüber hinaus. Es wird Auftritte von Chören geben und eine Konzertshow mit Akrobatik und klassischer Musik. Für viele Veranstaltungen läuft der Kartenvorverkauf

Konzerte und musikalisch untermalte Veranstaltungen sind fester Bestandteil eines jeden Kulturprogramms. Doch für dieses Jahr hat sich die Stadt Singen etwas Besonderes einfallen lassen. Das Kulturamt stellt unter dem Titel „Singen im Takt“ die Musik in den Mittelpunkt. Was es zu hören und zu sehen geben wird, das stellten die Organisatore nun vor.

Das musikalische Jahr ist bereits im Gange. Im Kunstmuseum Singen fand bereits eine Veranstaltung aus der Reihe „Kunst und Live“, bei der Kunst mit Livemusik unterstrichen wird, statt. Einer der nächsten Höhepunkte steht am 26. April an: Der Cellist Christoph Theinert wird unter dem Titel „Une Promenade“ einen Streifzug durch die Musikgeschichte umrahmt von der archäologischen Ausstellung im Hegau-Museum unternehmen. Das ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf das Gesamtprogramm von „Singen im Takt“. „Angefangen hat alles mit dem Jubiläum des Blasmusikverbandes. Daraus ist der Kulturschwerpunkt entstanden“, erläutert Catharina Scheufele, Fachbereichsleiterin für Kultur bei der Stadt Singen. In ihren Händen hält sie ein dickes Programmbuch. „Fast alles, was hier musikalisch passiert, ist in diesem Programm zu finden“, gibt sie sichtlich erleichtert über die in vielen Stunden entstandene Aufstellung zu verstehen. Reichhaltig bebildert und gespickt mit Informationen zu Terminen und Inhalten, soll das Programm für alle Interessierten in den kommenden Tagen an offiziellen Stellen ausliegen.

125 Jahre Blasmusikverband Hegau-Bodensee werden vom 8. bis 10. Juni in Singen gefeiert. Cheforganisator und Verbandsvize Jürgen Schröder freut sich mit den ausrichtenden Musikvereinen Beuren, Bohlingen, Friedingen und Überlingen am Ried auf über 7000 Musiker und 250 Helfer an diesem Wochenende. Insgesamt werden 12 000 Personen bei dem Blasmusikspektakel erwartet. Zum Start am Freitagabend gibt es ein Konzert mit der südmährischen Kapelle Vlado Kumpan auf dem Rathausplatz. Am Samstag folgen 40 Platzkonzerte in der Innenstadt. Am Abend findet ein großes Galakonzert mit der Band Mnozil Brass in der Stadthalle statt. Publikumshöhepunkt wird am Sonntag das internationale Musikantentreffen mit 3000 Musikern und einem großen Festumzug mit Gesamtchor auf dem Rathausplatz.

Den Juni über wird der Rathausplatz für die Vielzahl an Veranstaltungen mit einer Zeltplane überdacht. Besonders stolz sind die Organisatoren auf das Kinder- und Jugendchorfestival am Freitag, 15. Juni. Tragende Säule des Festivals sind die Vocalinos der Jugendmusikschule Singen. Eigens für den Kulturschwerpunkt wurde zudem unter der Leitung von Gesangslehrerin Melinda Liebermann ein Projektchor mit Kindern und Jugendlichen der Haldenwangschule, der Zeppelin-Realschule und der Ekkehard-Realschule gegründet. Für den Auftritt im Juni werde derzeit eifrig geprobt, gibt Liebermann zu verstehen.

Zu hören sind außerdem die Chöre des Hegau- und des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums. Moderiert wird das Festival vom Kika-Aushängeschild Juri Tetzlaff. Alle großen Erwachsenen-Chöre aus der Stadt gibt es am Samstag, 16. Juni, bei der Singener Nacht der Chöre auf dem Rathausplatz zu hören. Bereits ausverkauft sind die Karten für das zweite Singener Tattoo, zu deutsch Zapfenstreich, am 30. Juni. Karten gibt es aber noch für das zweite Konzert am 1. Juli, meldet Organisator Stefan Schüttler von der Singener Feuerwehr. Klassische Musik trifft bei der Konzertshow „Zirkuswelten“ am 27. Juni auf Akrobatik. Eigens für „Singen im Takt“ konzipiert, umrahmt die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz die Show international renommierter Artisten. Unter dem Titel „Kellerpoesie“ bringen der Schauspieler Jörg Wenzler und das Klinghoff-Duo mit Gitarre und Querflöte Gedichte, Geschichten und Fakten zur Geschichte des Weins am 8. Juli auf die Rathausplatzbühne.

Passend dazu serviert der Förderverein des Gems verschiedene Weine und mehr. Humorig und klangvoll wird es beim A-Capella-Abend am 13. Juli mit den Gesangs-Ensembles Chickapellas, den Zoffvoices, den Dramatischen Vier und den Gebrüdern Bliestle als Moderatoren-Duo.

Zum Programm

Das Programm zu „Singen im Takt“ umfasst 82 Veranstaltungen. „Das Schöne ist auch, dass viele Veranstaltungen kostenlos besucht werden können“, betont Catharina Scheufele. Für einige Veranstaltungen läuft bereits der Vorverkauf. Ein Trioticket für die drei Veranstaltungen Mnozil Brass, Zirkuswelten und Tattoo ist für 119,90 Euro in der Tourist Informationen Stadthalle und Marktpassage erhältlich. (ker)