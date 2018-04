Singen Hier geht's zum grenzenlosen Erzählen

Es wird bunt und unterhaltsam, wenn das deutsch-schweizerische Literaturfestival am kommenden Wochenende in der Singener Stadthalle startet

Singen (sk) So viel Kultur zum Nulltarif wie bei der Erzählzeit ohne Grenzen gibt es selten. Das neunte Literaturfestival Singen-Schaffhausen startet am Samstag, 7. April, um 19.30 Uhr in der Stadthalle mit dem Schriftsteller Tim Krohn, dem Kabarettisten und Schauspieler Uli Boettcher als Moderator und dem Gypsy-Jazz-Trio "Die Drahtzieher". Bei freiem Eintritt versprechen die Veranstalter den Literaturfreunden einen höchst unterhaltsamen Abend. Es folgt bis zum 15. April eine ganze Woche lang voller Literatur an interessanten Orten diesseits und jenseits der Grenze.

Schon immer hatte Tim Krohn die vage Vorstellung, eine Enzyklopädie der menschlichen Gefühle und Charakterzüge zu schreiben. Und so entstand über die Jahre eine Liste von knapp 1000 solcher Regungen. 2015 schrieb er unter dem Titel "Menschliche Regungen" in der Schweiz ein riesiges Crowdfunding-Projekt aus: Aus den 1000 menschlichen Regungen konnten seine Leser auswählen und für sie persönlich geschriebene Geschichten dazu bestellen. Binnen kurzer Zeit waren die ersten 200 Geschichten verkauft. Und dann schrieb Tim Krohn. Mit eiserner Disziplin. Jeden Tag. Es entstand ein monumentaler Serienroman über die gesamte Gefühlswelt – tiefsinnig, liebenswert und urkomisch.

Den musikalischen Part am Eröffnungsabend übernimmt das Gypsy-Jazz-Trio „Die Drahtzieher“ mit David Klüttig (Sologitarre), Bobby Guttenberger (Rhythmusgitarre) und Kolja Ledge (Kontrabass). Die drei Vollblutmusiker aus Weingarten schaffen durch die Verbindung von Virtuosität, Esprit und musikalischem Gespür ein einmaliges musikalisches Erlebnis.

Durch den Abend führt der Kabarettist, Schauspieler und Moderator Uli Boettcher. Der gebürtige Weingartener und Gewinner des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg überzeugt bei seinen Auftritten mit seiner Bühnenpräsenz, seinem Charme und unbändigem Improvisationstalent. Im Anschluss an die „Erzählzeit“-Eröffnung wird ein Apéro gereicht. Weitere Informationen im Netz unter: www.erzählzeit.com