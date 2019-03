von SK

Eine Frau hat mit Handlesen und Heilsversprechen einen 33-Jährigen um 40 000 Euro betrogen, nun sucht die Polizei nach ihr. Der Vorfall geschah laut Polizeiangaben am vergangenen Donnerstag in der August-Ruf-Straße in Singen, als die Frau den Mann aufforderte, sich aus der Hand lesen zu lassen. Dieser ließ sich auf die aufdringliche, aber geschickte Frau ein und bezahlte dafür zunächst 50 Euro. Nach einiger Zeit und vielen Versprechungen übergab der Mann schließlich rund 40 000 Euro. Am darauffolgenden Tag kamen ihm allerdings Zweifel, weshalb er sich an die Polizei wandte.

Die Beamten gehen davon aus, dass die unbekannte Frau mehrere Passanten ansprach, und sucht daher nach Zeugen. Die Frau wird beschrieben als zwischen 40 bis 50 Jahre alt, zwischen 1,60 und 1,65 Meter groß, korpulent mit schwarzen, zu Zöpfen geflochtenen Haaren. Sie trug eine schwarze Kopfbedeckung und schwarze Kleidung, außerdem rauchte sie. Hinweise an die Polizei Singen unter Telefon (0 77 31) 88 80.