Dieser sprühende Optimismus sollte direkt von den Singener Büroräumen der Media-Beratung des SÜDKURIER in das Trainingszentrum der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Sotschi übertragen werden. Die beiden jungen Damen, Celine Wellingerhoff und Claudia Massny, strahlen voller Vorfreude auf das Spiel gegen Schweden um die Wette. "Wir glauben fest an die Titelverteidigung. Die Niederlage gegen Mexiko war ein Wachrüttler", ist Claudia Massny felsenfest überzeugt. "Diese Blöße wie am vergangenen Sonntag geben wir uns nicht mehr", erklärt Celine Wellingerhoff. Beide drücken dem deutschen Team jedenfalls fest alle Daumen. Und sie sind sich einig, dass Deutschland gegen Schweden am Samstag 3:1 gewinnt.

"Wir sind eine Turnier-Mannschaft und werden uns steigern", betont Volker Mußgnug, Vorsitzender des FC Singen 04. "Leider ist die Stimmung im Team nicht die beste. Für das Halbfinale sollte es aber schon reichen", sagt er. Sein Tipp: Deutschland siegt mit 2:0 Toren. Erfreut ist Mußgnug, dass das Public Viewing auf der Terrasse des FC-Clubheims "Elfer" einen guten Zuspruch erhält. Seit dem Frühjahr wird die Gaststätte von den Pächtern Andreas und Waltraut Torreiter aus Gottmadingen geführt. "Von unserer Ersten Mannschaft erhoffen wir in der kommenden Saison nach dem Abstieg in die Landesliga einen neuen Schwung. Das Team wurde komplett verändert und verjüngt. Es gibt auch viele Akteure aus den eigenen Reihen. Ein Platz im vorderen Bereich sollte möglich sein, einen sofortigen Wiederaufstieg haben wir nicht geplant", blickt Mußgnug voraus.

"Jetzt helfen nur Umstellungen bei der deutschen Mannschaft. Dann klappt das auch mit den spielerischen Elementen und einem guten Ergebnis. Marco Reus muss von Anfang an spielen, denn er belebt das deutsche Spiel enorm", sagt Manfred Messmer, der in Gottmadingen eine Versicherungsagentur betreibt. "3:1 lautet das Endergebnis des Spiels Deutschland gegen Schweden", lautet Messmers Prognose. "Wenn die Struktur im Team wieder stimmt, können wir bei der WM noch weit kommen. Ich denke aber, dass beim Halbfinale Schluss sein wird", glaubt Messmer.

"Die Mannschaft muss dringend umgestellt werden, dann läuft es auch wieder."

Manfred Messmer, Gottmadingen

"Deutschland wird sich steigern, wie das bei vielen anderen Turnieren auch der Fall war."

Volker Mußgnug, FC Singen 04

