Singen/Hegau Heftiger Disput über Flächenverbrauch im Hegau

Der Volkertshauser Bürgermeister Alfred Mutter greift die Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger an und fordert mehr Bauland. Dei Grünen-Politikerin plädiert für einen maßvollen Landverbrauch.

Wie soll die Region dem wachsenden Flächenbedarf für den Wohnungsbau begegnen? Und wie bleiben Haupterwerbslandwirte konkurrenzfähig, wenn ihnen die Erweiterungsflächen fehlen? Diese Fragen haben kurz vor dem Jahreswechsel einen heftigen Disput zwischen dem Volkertshauser Bürgermeister Alfred Mutter und der Grünen Landtagsabgeordeten Dorothea Wehinger ausgelöst. Wobei sich für den Betrachter der Diskussion auch die Frage stellt, ob sich bei der Bewertung des Themas nicht auch einige Missverständnisse eingeschlichen haben.

Auslöser für den Disput war eine Veranstaltung des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes (BLHV) in Welschingen, bei der die Bauern den Verlust von Feldern beklagten. Die Landwirte hatten Dorothea Wehinger zu ihrer Versammlung eingeladen und um Stellungnahme gebeten. Die hatte den Landwirten geraten: "Dann verkauft halt Euer Land nicht."

Das wiederum hat den Volkertshauer Bürgermeister Alfred Mutter mächtig auf die Palme gebracht. In einem offenen Brief, der nichts an Schärfe vermissen lässt, greift er die Abgeordnete an und unterstellt ihr, dass sie die Landwirte gegen jene Städte und Gemeinden aufhetze, die doch dringend auf Bauland angewiesen seien, um die Wohnungsnot in den Griff zu bekommen und jungen Familien Grundstücke anbieten zu können.

Bei genauerer Nachfrage, erklärt Dorothea Wehinger, dass ihre Aussage vor allem an jene Bauern gerichtet gewesen sei, die ihr Land an Schweizer Nachbarn verkaufen oder verpachten. Wehinger zitiert die Europa-Abgeordnete Maria Heubuch (Grüne) und eine Eurostat-Studie, wonach 70 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen von den Bauern angepachtet seien. "Mir geht es nicht darum, grundsätzlich die Ausweisung neuen Baulandes zu verhindern", sagt Wehinger. "Ich fordere nur einen maßvollen Umgang mit den Flächenressourcen." 2018 werde sie alle Bürgermeister ihres Wahlkreise an einen Tisch holen, um darüber zu diskutieren, wie weit die Gemeinden ihre Siedlungsgebiete ausweiten können.

Der Engener Bürgermeister Johannes Moser zeigt Verständnis für Mutters Verärgerung. "Der Bedarf an Bauland ist ungemein hoch", sagt er. "Wir haben im vergangenen Jahr ein Baugebiet ausgewiesen. Alle 26 Plätze waren bei der ersten Vergabe weg." Die Wohnungsnot sei derzeit sehr groß. Umfragen in Engen hätten ergeben, dass Familien wegziehen, weil sie keine geeignete Wohnung finden. Auch die Nachverdichtung im Innenbereich scheitere oft daran, dass Grundstücksbesitzer ihr Gelände nicht verkaufen wollten oder Nachbarn Einspruch erheben.

Bürgermeister Michael Klinger aus Gottmadingen ist überzeugt davon, dass man mit Extrempositionen nicht weiter kommen werde. "Wir brauchen den Kompromiss", reagiert Klinger auf den Interessenkonflikt. "Wir brauchen Land in den Randgebieten für Gewerbebetriebe. Die Landwirte brauchen die Flächen für ihre Betriebe, und die Bürger haben das Bedürfnis nach Erholung und wollen keinen Betrieb vor der eigenen Haustür." In Gottmadingen versuche man beides: im Dorf Baulücken zu schließen und Bauland am Ortsrand zu erschließen. Dazu müssten sich aber entsprechende Chancen ergeben.

Aus Mutters Brief zitiert

"Sehr geehrte Frau Wehinger,

Als Landtagsabgeordnete, Kreisrätin und Gemeinderätin wissen Sie von der allgemeinen Wohnungsnot, der nur entgegengewirkt werden kann, wenn die Städte und Gemeinden Bauland ausweisen können. Ungeachtet dessen haben Sie die Landwirte dazu aufgefordert, kein Land mehr herzugeben. Schön, dass Sie die Landwirte gegen Gemeinden aufhetzen, /.../. Schön, wie Sie Ihre ganz persönliche Art der Unterstützung der Kommunen durch die Landespolitik zum Ausdruck bringen. Schön, wie Sie dem Ministerpräsidenten in den Rücken fallen. Der hat die Schaffung bezahlbaren Wohnraums als die größte Herausforderung bezeichnet. /.../. Schön, dass Sie es jungen Familien unmöglich machen wollen, ein Eigenheim zu bauen, und dass Sie es auch nicht zulassen wollen, dass Bauherren in den Mietwohnungsbau und den Bau von Eigentumswohnungen investieren."