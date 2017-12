Singen Handfester Streit in Singener Bistro an der Hegaustraße

Handfester Streit in Singener Bistro an der Hegaustraße

Drei Männer kommen sich schon frühmorgens um 6 Uhr bei Kneipengang ins Gehege.

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es laut Polizei am Donnerstagmorgen kurz nach 6 Uhr zwischen drei Männern im Alter von 30-39 Jahren in einem Bistro in der Singener Hegaustraße. Wie die Polizei mitteilt, sollen die Rabauken auch einen Stock bei der Prügelei eingesetzt haben. Der frühmorgendliche Tumult setzte sich bis in die Nahe Fußgängerzone auf Höhe des Kaufhaus Karstadt fort. Zur genaueren Klärung des Tatablaufs sucht die Polizei Zeugen. Hinweise an das Polizeirevier Singen, Tel. (07731)888-0.