Die Haldenwang-Schule hat in diesem Schuljahr ein ganz besonders Projekt am Laufen. Zusammen mit einem Maler renovierte ein Lehrer mit Schülern der Hauptstufe einen Raum und noch weitere Arbeiten werden im Laufe des Schuljahrs folgen.

Schulleiter Daniel Baerwind, Lehrer Rainer Günter und Maler Thomas Wolf, Außendienstmitarbeiter der Firma ppg Coatings Deutschland GmbH mit Sitz in Bochum, erläuterten Details gegenüber den Medien.

Yvonne (14) macht die Arbeit mit der Rolle viel Spaß. | Bild: Rainer Günter

Schon vor vielen Jahren hatte Thomas Wolf als Jugendlicher durch ein persönliches Erlebnis und den Kontakt zu Kindern und Jugendlichen im Jugendwerk Gailingen immer wieder im Kopf, dass man junge Menschen mit einer Behinderung besonders in praktischen Dingen fördern kann. „Sie sind Menschen wie du und ich und man muss ihre Fähigkeiten nur herausfiltern“, sagt Wolf.

Nun kam der gelernte Stuckateur vor einiger Zeit auf die Schule zu und bot an, Schülern den Beruf des Malers ganz praktisch nahezubringen. Mit dem nötigen Material, das von einer Firma aus Stockach gesponsert wurde, kam Thomas Wolf bisher an drei Tagen in die Schule, um mit Schülern einen Raum zu renovieren. Acht Schülerinnen und Schüler aus der Hauptstufe, darunter drei Mädchen, waren bei der Renovierung dabei. Nach drei Tageseinsätzen war der ehemalige Zahnputzraum fast fertig und kann nun als zusätzlicher Klassenraum genutzt werden.

Der 12-jährige Janakan hat viel Spaß beim Malerprojekt in der Haldenwangschule. | Bild: Rainer Günter

Der Raum sei – bis auf den Rauputz – fürs Streichen vorbereitet gewesen. Dass zwischendurch dann noch der Boden gelegt wurde, hatte einen zusätzlichen Lerneffekt, denn die Schüler mussten dann wieder abkleben und sie wussten auch warum. Thomas Wolf hatte die Schüler beim Abkleben, Vorbereiten des Fußbodens, dem Umgang mit Acryl und im Streichen ganz praktisch angeleitet.

„Ich bin ja ein Mann der Tat, aber ohne Thomas Wolf als Fachmann an meiner Seite hätte ich mich nicht getraut, das Projekt durchzuführen“, sagt Rainer Günter. Thomas Wolf ließ die Schüler auch auf die Leiter steigen, als es darum ging, an der Decke und in den Ecken zu streichen. „Das Projekt liegt mir sehr am Herzen“, sagt Wolf.

Jetzt folgt ein Kurzpraktikum

Für Yvonne (14), Milan (15) und Janakan (12) hat der Einsatz noch eine besonders schöne Folge. Die drei Schüler dürfen ein Kurzpraktikum im Stukkateurbetrieb von Gerhard Bandemehr in Radolfzell machen. Genau diese Intention stand auch hinter der Idee von Thomas Wolf.

Ganz nebenbei hat der Einsatz mit dem gesponserten Material und dem ehrenamtlichen Einsatz von Thomas Wolf den Schulträger auch rund 1000 Euro gespart, die schätzungsweise für die Renovierung des Raums durch einen Fachbetrieb angefallen wären.

Inklusion wird an dem sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum für geistige, körperliche und motorische Entwicklung ganz groß geschrieben. „Unsere Schülerinnen und Schüler lernen nur durch praktisches Arbeiten“, sagt Daniel Baerwind.