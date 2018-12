von Ulrike Bäuerlein und Torsten Lucht

Grün und schwarz, das gibt in der Schnittmenge dunkelgrün – in jedem Fall aber eine warme, harmonische Farbe. Ob der Eindruck täuscht, dass es in der grün-schwarzen Regierungskoalition harmonischer zugeht als zuvor mit der SPD unter Grün-Rot? Das will SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz von Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) von seinem Vize-Regierungschef Thomas Strobl (CDU) in der Stadthalle Singen wissen.

Die grün-schwarze Halbzeit-Tour, bei der die Landesregierung nach der geschafften ersten Hälfte der Legislaturperiode ihre bisherige Arbeit vorstellen und mit Bürgern ins Gespräch kommen will, gastiert am Freitagabend in Singen. Das Haus ist voll. Den Ton geben Kretschmann und Strobl schon am Rand der Bühne vor: Jeder will dem anderen den Vortritt lassen. Am Ende setzt sich der Regierungschef durch: Strobl geht voraus.

„Nein, der Eindruck, dass es harmonischer zugeht, täuscht nicht", bekennt Kretschmann. Jetzt wissen es alle: Mit der CDU läuft es für die Grünen ruhiger als mit der SPD. "Man vertraut sich, man kann sich aufeinander verlassen – aber lieben muss man sich nicht, sagen Kretschmann und Strobl. Kretschmann nennt die grün-schwarze Liason ein "Zweckbündnis auf Zeit, mit begrenzten Zielen". Man werde aber nicht verschmelzen.

Wie viel Sympathie also braucht es fürs Gelingen zwischen den beiden Köpfen, zwischen Kretschmann und Strobl? "Die ist nicht zu vernachlässigen", räumt Strobl ein. "Es geht nicht um uns. Aber es kommt auf uns an." Und Kretschmann räumt ein: "Wir sind natürlich keine ‚Chrischdkindel‘, jeder schaut, das er nicht untergeht. Aber im Kern muss man ordentlich und gut regieren. Wir versuchen das jede Woche und machen nicht aneinander rum. Und wenn wir das mal machen, dann nicht in der Öffentlichkeit." Da hat Kretschmann die Lacher auf seiner Seite. Thomas Strobl will aber nicht in den Verdacht kommen, mit Kretschmann allzu sehr zu kuscheln. „Auch im Stillen hält sich das in Grenzen“, rückt er zurecht.

Thomas Strobl beim Thema Sicherheit und Polizei. | Bild: Tesche, Sabine

SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz wird die offen zur Schau gestellte Harmonie aber schnell suspekt. Er spricht an, was die Bürger umtreibt: Die Sorge um die Sicherheitslage. Kriminelle Flüchtlinge, die nicht abgeschoben werden können. Fälle wie das Vergewaltigungsverbrechen in Freiburg. „Die gefühlte Sicherheitslage ist doch eine völlig andere“, sagt Lutz. Trotz verbesserter Zahlen in der Kriminalstatistik, trotz größter Einstellungsoffensive bei der Polizei im Land und trotz des Vorstoßes des Innenministers, das Polizeigesetz im Land erneut zu verschärfen. Gelegenheit für Strobl aufzuzählen, was alles dagegen unternommen wird – 1800 neue Polizisten in der Ausbildung im Jahr 2018, nächstes Jahr noch einmal so viele. Aber er muss auch einräumen: Durch die Pensionierungswelle bei der Polizei gibt noch bis 2020/21 effektiv immer weniger Polizisten im Land.

Engagiert: Winfried Kretschmann rechtfertigt seinen Begriff von den "Horden junger Männer". | Bild: Tesche, Sabine

Ganz viel Beifall bekommt Kretschmann, als er im Zusammenhang mit der Freiburger Gruppenvergewaltigung seine Äußerung von den „jungen Männerhorden“ verteidigt, für die er auch von Grünen heftig kritisiert wurde. „Da begeht einer zig Straftaten, vergewaltigt eine Frau und lädt zehn andere dazu ein – da ist einfach mal Ende Gelände, da drückt man sich einfach auch mal anders aus“, sagt Kretschmann – und erntet viel Beifall. Er redet Klartext, das kommt in Singen an: „Man kann doch nicht in dem Land, das mich aufnimmt, das Gastrecht verletzen.“ Die Nachfrage, was das Land dagegen tut, nutzt Strobl als Steilvorlage: Er lobt die Arbeit des Sonderstabs für kriminelle Ausländer im Innenministerium.

SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz moderiert den Abend. | Bild: Tesche, Sabine

Eine Stunde ist angesetzt, um über die bisherige Bilanz der Landesregierung zu reden. Viel zu wenig, um in die Tiefe zu gehen und die Themen mehr als nur zu streifen. Digitalisierung und die Förderung von Forschung und Entwicklung zu Künstlicher Intelligenz sind die Projekte von Grün-Schwarz, für die am meisten Geld in die Hand genommen werden – eine Milliarde Euro. Strobl, der auch Digitalisierungsminister ist, schmückt sich da mit großen Zahlen. Auf die bohrende Frage von Stefan Lutz, warum das wichtige Thema dann kein eigenes Ministerium mit einem eigenen Minister verdient, antwortet Kretschmann nur ausweichend. Und auch Strobl kann die Frage nicht beantworten, wann es denn landesweit ein schnelles 5G-Netz gibt – oder ob überhaupt jemals. Das Land sei da nicht wirklich zuständig, sagt Strobl.

Regierungschef und Bürger im Gespräch. | Bild: Tesche, Sabine

Fahrverbote, Betrug und Mogelei durch die Autokonzerne, Klimaschutz und das riesige Thema Bildungspolitik – alles kann nur gestreift werden, damit am Ende noch die Bürger zu Wort kommen, wichtiges Element dieser grün-schwarzen Halbzeittournee. Im persönlichen Gespräch stehen Strobl und Kretschmann am Freitagabend noch lange an den Stehtischen Rede und Antwort, jeweils umringt von einer großen Menschentraube. Die beiden „Spielertrainer“, wie SÜDKURIER-Chefredakteur Lutz Kretschmann und Strobl nennt, sind, so scheint es, zufrieden mit der ersten Hälfte. Die grün-schwarze Harmonie bleibt auch in Singen weitgehend ungetrübt.