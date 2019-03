„Einen neuen Treffpunkt mehr gibt es demnächst im Modehaus Heikorn“, verrät Geschäftsführer Thomas Kornmayer. Hierbei geht es um eine Fläche mit neuer Ware, um Casual Outfits von Carl Gross, einem deutschen Modehersteller mit Sitz im fränkischen Hersbruck.

Das 1925 gegründete Familienunternehmen produziert und vertreibt Anzüge und Herrenbekleidung, wie Sakkos, Westen, Hosen, Pullover oder auch Hemden und Shirts der Modelabel Carl Gross und Club of Gents weltweit in 20 Ländern. Das besondere Merkmal der Kollektion ist das Baukastensystem, bei dem man Hosen oder Sakkos verschiedener Größen kombinieren kann.

1991 übernahm Peter Gross in bereits dritter Generation die Geschäftsführung des Unternehmens und führte 1994 die Marke Carl Gross ein. Ab 2003 entwickelte Gross mit CG eine zweite Marke für eine jüngere Zielgruppe. Zur Einführung eines Baukastensystems wurde 2006 in Hersbruck ein 7000 m² umfassendes Logistikzentrum eröffnet. Bis zu 170 000 Teile sind in Hersbruck vorrätig. Auch setzt die Firma früh auf Stretch, was gut zu den aktuellen, eng geschnittenen Anzügen passe, so Gross: Junge Männer wollten sich gern zeigen, „sich aber trotzdem bewegen können“. 2011 wurde die Marke CG durch den Zusatz Club of Gents erweitert. Seit 2015 haben die beiden Söhne der Inhaber, Thomas Steinhart und Ralph Böhm, die Geschäftsführung in 4. Generation übernommen. Dabei setzt Gross auf das Prinzip Partnerschaft: „Wir sind und bleiben Partner des Fachhandels“, betonte der langjährige Firmenchef Peter Gross unlängst in einem Interview.

Thomas Kornmayer, Geschäftsführer des Singener Modehändlers Heikorn freut sich über die Kooperation. „Wir feiern die Eröffnung des neuen CG – Glub of Gents Shops bei Heikorn mit flotten Casual Outfits für den Sommer von Carl Gross.“ Eigens zu diesem großen Anlass ist am Samstag, 16. März, zwischen 11 und 16.30 Uhr Tischkicker-Weltmeisterin Lilly Andres zu Gast. Unter dem Motto „Schlag die Tischfussball-Weltmeisterin“ stellt sie sich live bei Heikorn ihren Herausforderern.

Im Alter von 20 Jahren begann Lilly Andres mit dem Tischfußball. 2006 wurde sie Profi-Tischfußballerin, 2009 gewann die ausgebildete Maskenbildnerin erstmals den deutschen Meistertitel im Einzel und wurde mit Sandra Ranff Vize-Meisterin. Als Kapitänin wurde sie mit der Nationalmannschaft 2009, 2012 und 2013 Weltmeister. Mit der Mannschaft der Bears Berlin gewann sie 2013 den erstmals ausgetragenen European Champions Cup für Damen; 2015 konnte das Team diesen Erfolg wiederholen. Andres geht für den Berliner Tischfußballverband (TFVB) an den Start. Ihr Spitzname lautet aufgrund ihrer Spieltechnik Longshot Lilly. Mit dem deutschen Meister Johannes Kirsch betreibt sie die Firma „Kivent“, die Veranstaltungen für Tischfußball organisiert.