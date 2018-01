Singen Guggenmusiker von Xplosiv und Freunde legen los

Die Guggengruppe Xplosiv feiert gibt zusammen mit sieben weiteren Guggenmusiken ein gemeinsames Konzert. Schließlich gilt es, ein neues Häs zu feiern. Auch am Repertoire feilt die Gruppe.

Sie stehen schon in den Startlöchern, mit der beginnenden Fasnachtszeit werden die Guggen wieder ausschwärmen. Noch bevor die fünfte Jahreszeit so richtig Fahrt aufnimmt, kommen Freunde der Guggenmusik voll auf ihre Kosten: Die Gruppe Xplosiv aus Singen lädt am 13. Januar in die Fahrkantine nach Gottmadingen, die Präsentation ihres neuen Häs soll mit weiteren sieben Guggenmusiken so richtig gefeiert werden. Mit dabei sein werden auch die Unterwelt-Perchten aus Radolfzell, die wie auch die Guggenmusiken den Winter vertreiben wollen. Und das lautstark und in nicht zu übersehender Kostümierung.

Wie sich die Guggengruppe Xplosiv neu eingekleidet präsentiert, verraten die Musiker natürlich nicht. „Das soll ja eine Überraschung werden“, sagt Markus Röhlich. Es sei üblich bei Guggenmusiken, sich alle drei bis vier Jahre in neuer Ausstattung zu präsentieren. „Es war an der Zeit, und mit einem Fest möchten wir unseren neuen Häs richtig einweihen“, verrät Röhlich nur, dass es ein ganz besonderes Häs ist. Mehr will er nicht preisgeben, nur so viel noch: Ein Schneider wurde zur Anfertigung nicht gebraucht. „Jeder hat sein Kostüm selbst gemacht, die handwerklichen Fähigkeiten haben dafür ausgereicht“, sagt Tanja Schmid schmunzelnd.

Zuletzt zeigte die junge Guggenmusik, dass man auch in Tarnkleidung prima auffallen kann, wenn man sich an den großen Umzügen in der Region beteiligt. Im letzten Jahr beispielsweise beim Jubiläum der Aacher Turmhexen oder dem großen Rosenmontags-Umzug der Narrenzunft Gerstensack in Gottmadingen.

Gleich nach Fasnacht im vergangenen Jahr wurden Ideen zusammengetragen, die von ganz einfach bis nicht umsetzbar einzuordnen seien. Aber sie habe das Unmögliche geschafft, ist sich die Truppe einig. Die 33 Aktiven haben sich zudem auch in Bezug auf ihr Repertoire voll ins Zeug gelegt. Für Röhlich ist klar: „Wenn man ein neues Häs präsentiert, gehören auch neue Stücke dazu.“ Das komplett neue Programm sei teilweise auch besonders, kündigt er ein außergewöhnliches Schlagzeugsolo an.

Die Party startet am 13. Januar in der Fahrkantine Gottmadingen um 19 Uhr, Eintritt fünf Euro. 600 Plätze stehen zur Verfügung. Mit dabei sind die Freunde der Bergstadtfetzer aus St. Georgen, die Aldinger Gugge Mucke, die Hilzinger Güllä-Pumpä-Band, die Krawazi-Ramblers aus Villingen, die Bohlinger Heulüecher und die Spoachinger Bächles-Hupfer. Röhlich rät, die Karten im Vorverkauf zum Preis für drei Euro zu ordern.

33 Mitglieder sind in der Guggenmusik X-Plosiv aktiv. Vorsitzende ist Tanja Schmid, ihr Stellvertreter Markus Röhlich. Als Schriftführer wirkt Ralph Besancon, die Kasse liegt in den Händen von Anja Beutl. Als Beisitzer sind Nico Salanitri und Christian Kola im Vorstandsteam aktiv. Die musikalische Leitung hat Sergej Beller. (sk)