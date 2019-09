Wovon Zugfahrer träumen, ist für Güter seit rund sechs Monaten Realität: eine Direktverbindung nach Hamburg. Zweimal pro Woche kommen Güter aus der gesamten Region einschließlich Ostschweiz von Singen aufs Gleis gen Nordsee. Da ist noch Luft nach oben, sagt Niels Riedel von Eurogate Intermodal, dem beteiligten Dienstleister für internationale Containertransporte, bei einer Veranstaltung für Logistiker. Singen ist für den Hamburger Hafen ein sogenannter Hinterlandverkehr und auf den ersten Blick ein Standort von vielen im Schienennetz. Aber Singen ist schon jetzt so etwas wie das Tor nach Italien, sagte Singens Wirtschaftsförderer Oliver Rahn beim Halbjahresfazit der Direktverbindung.

An diesem Abend tauschten sich Logistiker der gesamten Region aus. Die Fachbegriffe, die fielen, sagten nur den Experten etwas und entlockten ihnen ein zustimmendes Nicken oder interessiertes Stirnrunzeln. Doch auch für Laien war klar: Schon Ende des 19. Jahrhunderts waren die entscheidenden Faktoren der Bahnanschluss und die Grenzlage zur Schweiz, wie Singens Wirtschaftsförderer Oliver Rahn schilderte. Auch heute sollen Güter verstärkt auf die Schiene, berichtete Rahn mit Verweis auf die angestrebte Verkehrswende. Singen verbinde die Region samt Österreich und Ostschweiz mit dem Tor zur Welt. „Unabhängig von der Gäubahn gehört dem kombinierten Verkehr auf langen Strecken auf jeden Fall die Zukunft. Dafür sprechen schon die immer volleren Fernstraßen und die Klimaziele.“

Viel Zuspruch aus der Region

Mit Oliver Rahn als gelerntem Schifffahrtskaufmann habe man einen guten Partner an seiner Seite, meinte Ingo Egloff als Vorstand Hafen Hamburg Marketing. Er zeigte auf, dass der Hinterlandverkehr immer wichtiger werde: „Ich bin mir sicher, dass Hinterlandanbindungen genauso wichtig sind wie Seeverbindungen.“ Im ersten Halbjahr sei der Bahnverkehr zum Hamburger Hafen bereits um 13 Prozent gestiegen. Sascha Altenau von Hupac Maritime Logistics und der anteiligen Tochterfirma Terminal Singen TSG GmbH ordnete ein, was die Direktverbindung für Singen bedeutet: Sechs bis sieben Güterzüge fahren von Singen aus täglich in Richtung Italien oder Duisburg. Und jetzt fahren zwei, allerdings pro Woche, nach Hamburg.

Schweizer machen 50 Prozent des Güterverkehrs aus

Das sei ein Erfolg: „Die Entwicklung hat uns Recht gegeben“, sagte Niels Riedel von Eurogate Intermodal. Nachdem sie mehrere Jahre über einen Ausbau des Güterverkehrs nachgedacht hätten, erhielten sie in den vergangenen Wochen viel Zuspruch aus der Region. „Die Schweizer Seite haben wir dabei völlig unterschätzt“, sagte Riedel: Das mache etwa 50 Prozent des Güterverkehrs nach Hamburg aus. Ein Güterzug fasst bis zu 95 Container. Bereits jetzt sind in Singen laut Oliver Rahn rund 1000 Menschen in der Logistik beschäftigt.

Betriebe gehen in Vorleistung

Künftig könnten noch mehr Waren direkt zwischen Singen und Hamburg verkehren: Man sei mit zwei Verbindungen pro Woche gestartet, doch alle Beteiligten können sich mehr vorstellen. Da müsse mehr drin sein, sagte Riedel von Eurogate Intermodal und lobte sowohl Terminal als auch das Umland. Er könne sich auch andere Seehäfen als Ziel vorstellen. Das Transportunternehmen Hupac sei dafür bereits in Vorleistung gegangen, wie Geschäftsführer Sascha Altenau erklärte: Innerhalb der vergangenen Wochen wurde eine Fläche am Umschlagbahnhof asphaltiert, so dass dort Container gelagert werden können. Denn einen Container von Hamburg nach Singen und dann wieder leer zurück zu schicken, sei wenig sinnvoll. „Ohne Leerdepots ist das Etablieren schwierig“, sagte Sascha Altenau. Nun können Container zwischengelagert werden, bis sie befüllt auf ihre nächste Reise gehen.

Lager und Reparatur in Singen möglich

Außerdem hätten sie inzwischen einige Ersatzteile auf Lager und wollen Fachleute fit dafür machen, vor Ort kleinere Reparaturen an einem Container vornehmen zu können.

Jetzt müssten sich nur noch Reedereien ansiedeln und die Depots fördern, sagte Bernd Decker vom Eisenbahnunternehmen ERS Railways. Denn aktuell gebe es noch Kapazitäten, sagte Altenau.

Apropos Schiene: Auf der Gäubahn muss es schneller gehen

Wenn es in Singen um die Schiene geht, geht es zwangsläufig auch um das Thema Gäubahn und Singener Kurve. Die Haltung der Anwesenden war klar: „Das muss deutlich schneller gehen!“, appellierte Wirtschaftsförderer Oliver Rahn an die Landes- und Bundespolitik mit Blick auf eine Gäubahn, die zwischen Stuttgart und Zürich teilweise immer noch eingleisig sei. Denn für eine Verkehrswende brauche es auch die nötige Infrastruktur. Die nun einige Monate alte Direktverbindung zwischen Singen und Hamburg zeigt, welches Potenzial die Schiene hat.

