Singen-Überlingen am Ried – Sie wirbelte durch den Schulalltag, scheute zum Wohl der Schüler keine Konfrontationen und richtete im unermüdlichen Einsatz den Blick stets nach vorn: Rosemarie Auerbach wurde nach über 20 Jahren als Leiterin der Grundschule in Überlingen am Ried in den Ruhestand verabschiedet. "Sie hinterlässt einen prägenden Eindruck" – diese Aussage von Oberbürgermeister Bernd Häusler entsprach dem Tenor der Gruß- und Dankesworte der zahlreichen Redner bei der Feier in der Riedblickhalle.

"Visionen von einer innovativen Schule"

Für Schuldekan Thomas Kirchberg war Auerbach der Prinzipal, der die Schule immer weiter geradeaus entwickelt hat. Ortschaftsrat Marco Bohner schloss sich an: "Ihre Visionen von einer innovativen Schule hat sie bis zum Schluss verfolgt."

Daniel Baerwind als Leiter der Haldenwangschule sprach auch für seine Schüler, die die Inklusionsklasse der Überlinger Schule besuchen: Auerbach habe die Ideen vorangetrieben und durchgesetzt. "Das ist gelebte Inklusion", sprach Baerwind seinen großen Respekt aus.

Wegweisende Ideen und Mut zum Widerstand

"Schon im Schuljahr 2002/03 wurden integrative Klassen für hörgeschädigte Kinder eingerichtet", unterstrich OB Häusler, dass die Ausstattung der Klassen sinnvoll investiertes Geld gewesen sei. Wegweisend auch im Bereich der Digitalisierung der Schulen sei die Einführung von iPads gewesen, wobei sie sich nachdrücklich und nachhaltig als Spendeneintreiberin bewiesen habe.

Als Vertreter von Schulamtsdirektor Karlheinz Deußen überbrachte Schulrat Gerhard Schlosser die Grußworte des Schulamts Konstanz. Darin hebt Deußen Auerbachs hohe Fortbildungsbereitschaft hervor. Mit Mut zum Widerstand habe sie sich eingesetzt für Chancengleichheit, zahlreiche Projekte initiiert und die Schule nach außen geöffnet. In seiner Funktion als geschäftsführender Schulleiter beschrieb Schlosser Auerbachs Wirken am Beispiel von Edelsteinen, die symbolisch für Tatkraft und Energie, Mut, Selbstvertrauen und Kreativität stehen.

Herzliche Abschiedsworte

"Du bist eine besondere Persönlichkeit und Schulleiterin", dankte Katrin Krahé im Namen des Kollegiums. Offen für alle Belange habe sie für Lehrer und Schüler stets ein offenes Ohr gehabt und sich für selbständiges, motiviertes Lernen eingesetzt. Die Überlinger Schule sei seit einigen Jahren die digital bestausgestattete Schule im Umkreis. Ein lebendiges Bild der scheidenden Schulleiterin vermittelten Filmeinlagen aus dem Schulalltag und unverblümte Aussagen der Schüler. Die Entwicklung der Schule sei nicht allein ihr Verdienst, dankte Rosemarie Auerbach allen Beteiligten für die Unterstützung. Die Qualität der Schule sei auch der Bereitschaft und Zielstrebigkeit des Kollegiums zu verdanken.