Singen vor 2 Stunden

Grüne verdoppeln bei Gemeinderatswahl in Singen die Zahl ihrer Mandate

Künftig bestimmen sechs statt bisher drei Grünen-Stadträte die Politik in der zweitgrößten Stadt am westlichen Bodensee mit. Außerdem zieht die neue Liste SÖS mit zwei Vertretern in den Rat. Die Gewinne von Grünen und SÖS gehen zulasten von CDU, SPD und der Neuen Linie.