Singen vor 2 Stunden

Großes Geschäft: Betrunkener hinterlässt Notdurft am Heinrich-Weber-Platz

Passanten haben am Mittwoch, 9. Oktober, gegen 15 Uhr die Polizei angerufen und von einem Mann berichtet, der vor einem Laden am Heinrich-Weber-Platz seine Notdurft verrichtet hatte. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.