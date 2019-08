Statt in der dafür vorgesehenen Leitung rauschte das Wasser am Mittwochnachmittag in einer Baugrube der Schlachthausstraße. Bei Bauarbeiten der Deutschen Bahn wurde gegen 15.30 Uhr eine Leitung abgerissen.

Weil es sich um ein sehr großes Rohr mit 30 Zentimetern Durchmesser handle, sei der Wasserdruck stark zurückgegangen, erklärt Stadtwerke-Betriebsleiter Markus Schwarz.

Vor Ort zeigt sich, wie groß das Leck ist: Innerhalb von einer Stunde hat sich ein kleiner Teich gebildet, während Mitarbeiter der Baufirma und der Stadtwerke sich bemühen, den Fluss wieder zu stoppen. Schwarz geht davon aus, dass mehrere hundert Kubikmeter Wasser aus zwei Hochbehältern entflossen sind.

Druck wurde zum Abend wieder aufgebaut

Dadurch kam es in der Singener Kernstadt zu Druckverlusten in den Leitungen, wie Stadtverwaltung und Stadtwerke mitteilen, auch und gerade die Südstadt. Betroffen ist eine Rohrleitung, die im Zuge der Bauarbeiten ohnehin hätte saniert werden sollen, wie Schwarz erklärt, und die Süd- und Nordstadt verbindet. Zwischenzeitlich habe es sein können, dass Haushalte weniger oder trübes Wasser aus den Rohren erhalten.

Vorfilter könnten nun verstopft sein

Nachdem die Leitung abgeschiebert wurde, wie die Fachleute sagen, habe sich der Druck zum Abend aber nach und nach wieder aufgebaut. Zuvor seien alle Pumpen damit beschäftigt gewesen, den Wasserdruck einigermaßen zu halten. Eine Rohrbruchsicherung habe verhindert, dass im Gegenzug die Hochbehälter komplett entleert wurden.

Weil innerhalb kurzer Zeit viel Wasser durch die Rohre rauschte, könnte es sein, dass das Wasser nun etwas trüb sei, sagt der Stadtwerke-Betriebsleiter. Partikel könnten auch dazu führen, dass Vorfilter in Häusern zu sind – diese müssten dann gespült werden. Und der kleine Teich? Der werde vermutlich abgepumpt.